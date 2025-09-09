جنایات رژیم صهیونیستی پوچی تفکر غربی را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسن خمینی شامگاه سه شنبه در مراسم تجدید میثاق مهمانان سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: اخباری که میشنویم دل همه ما را به درد میآورد. یک غده سرطانی در منطقه ما شکل گرفته که در نهایت نابود خواهد شد، اما این رژیم تمام جنایاتی که میتوان تصور کرد را مرتکب شده است، این وضعیت، پوچی تفکر غربی را آشکار میکند.
وی افزود: ما باید یک محور برای وحدت داشته باشیم. اگر هر کسی مسیر خودش را دنبال کند، این موجب رفع تفرقه نمیشود. تنها یک محور وحدت میتواند ما را به هم نزدیک کند و آن چیزی جز «حبلالله» نیست.
حجتالاسلام خمینی در ادامه با بیان اینکه «اعتصام به حبلالله یعنی حفظ خود انسان از آزار و صیانت از وجود خویش»، اظهار داشت: در طول تاریخ، اعتصام به این محور، همواره راهی برای جلوگیری از نفوذ نفاق و حفظ جامعه اسلامی بوده است.
وی با تاکید بر اهمیت قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) عنوان کرد: هیچ چیزی برای مسلمانان به اندازه قرآن و سیره پیامبر ارزشمند نیست و بنمایه حیات بشر معنویت است که جز با اتکال به خدا حاصل نمیشود.
تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) با اشاره به وضعیت جهان امروز گفت: بسیاری مواقع انسان از رفتار حکام برخی کشورهای اسلامی شرمنده میشود؛ چگونه ممکن است انسانها به خاطر منافع دنیوی با جنایتکاران رابطه برقرار کنند؟ در حالی که یک ملت جلوی چشم همه در حال نابودی است و ادعای حقوق بشر میکنند، اما سکوت میکنند. این، پوچ بودن امپراتوری غربی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: اولین اقدام جمهوری اسلامی پس از تأسیس، بستن سفارت آمریکا و تأسیس سفارت فلسطین بود. وجود مبارک پیامبر محور وحدت ما و بزرگترین سلاح امروز ما مقابل دشمنان است. باید در برابر عواملی که این وحدت را تهدید میکنند، ایستاد.
حجتالاسلام خمینی در پایان گفت: رهبر معظم انقلاب حقیقتاً به وحدت و پیوند عمیق اسلامی باور دارند و روزهای سخت گذشته، درایت ایشان را به روشنی نشان داد.
نظر شما