نقش کلیدی بانوان در تثبیت وحدت اسلامی و گفتمان مقاومت

خبرگزاری مهر - گروه استانها، حوا یزدان منش*: در جوامع اسلامی، بانوان همواره نقش کلیدی و تأثیرگذاری در تحکیم بنیانهای اجتماعی و فرهنگی ایفا کردهاند. نقش آنان در تثبیت وحدت ملی و ترویج گفتمان مقاومت، از جمله موضوعات مهم و مورد توجه در مطالعات اجتماعی و فرهنگی است. این نقشها در عرصههای مختلف تربیتی، آموزشی، رسانهای و اجتماعی نمود پیدا میکند و به عنوان یک عامل اساسی در حفظ انسجام جامعه و مقابله با تهدیدات فرهنگی و اجتماعی شناخته میشود.
یکی از مهمترین عرصههای تأثیرگذاری بانوان، خانواده است. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی، مرکز شکل گیری ارزشها و هنجارها محسوب میشود و زنان به عنوان مادران و همسران، نقش اصلی را در انتقال فرهنگ، اعتقادات و گفتمان مقاومت به نسلهای آینده ایفا میکنند. مادران با تربیت فرزندان خود در چارچوب ارزشهای دینی و فرهنگی، به حفظ وحدت اجتماعی کمک میکنند و زمینهساز ایجاد نسلی مقاوم و وفادار به آرمانهای جامعه اسلامی میشوند.
در بعد تربیتی، بانوان به عنوان الگوهای رفتاری و فرهنگی، تأثیر عمیقی بر شکل گیری شخصیت و هویت فرزندان دارند. نقش آنان در آموزش مهارتهای اجتماعی، اخلاقی و دینی فرزندان، موجب تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی میشود. این پیوندها به عنوان رکن اصلی وحدت ملی، به ایجاد فضای همدلی و همکاری در جامعه کمک میکند و گفتمان مقاومت را در میان نسلهای مختلف تقویت مینماید.
علاوه بر نقش تربیتی در خانواده، بانوان در عرصه آموزش و پرورش نیز نقش مؤثری دارند. حضور فعال زنان به عنوان معلمان، مربیان و مدیران آموزشی، امکان ترویج فرهنگ مقاومت و آموزش ارزشهای اخلاقی و دینی را فراهم میسازد. آموزشهایی که توسط بانوان ارائه میشود، زمینه ساز رشد فکری و فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان است و به آنان کمک میکند تا با آگاهی کامل نسبت به تهدیدات فرهنگی و اجتماعی، در حفظ انسجام جامعه مشارکت فعال داشته باشند.
از دیگر حوزههای مهم فعالیت بانوان، حضور در عرصه رسانه و فضای مجازی است. رسانهها و شبکههای اجتماعی به عنوان ابزارهای قدرتمند انتقال پیامهای فرهنگی و اجتماعی، فرصتهای مناسبی برای بانوان فراهم کردهاند تا گفتمان مقاومت و فرهنگ وحدت را به صورت گسترده منتشر کنند. تولید محتواهای فرهنگی، اطلاعرسانی در زمینه موضوعات مرتبط با مقاومت و نشر ارزشهای ملی و دینی توسط بانوان، به مقابله با جنگ نرم دشمن و حفظ هویت ملی کمک میکند.
در این میان، بانوان فعال در حوزههای فرهنگی و اجتماعی با برگزاری نشستها، همایشها و کارگاههای آموزشی، به تبیین اهمیت وحدت و مقاومت میپردازند و نقش خود را در تحکیم مبانی فرهنگی و اجتماعی ایفا میکنند.
با وجود اهمیت این نقشها، بانوان در مسیر ایفای مسئولیتهای خود با موانع و چالشهایی نیز مواجه اند. محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی و نگاههای سنتی به نقش زنان، از جمله مشکلاتی هستند که بانوان در این عرصهها با آن روبرو هستند. رفع این موانع و فراهم کردن شرایط مناسب، به بانوان امکان میدهد تا با بهره گیری کامل از ظرفیتهای خود، نقش مؤثرتر و گستردهتری در تثبیت وحدت و گفتمان مقاومت ایفا کنند.
در نهایت، توانمندسازی بانوان و توجه به نقش آنها در جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. ارتقا سطح آموزش، فراهم کردن زمینههای فعالیت اجتماعی و فرهنگی، و ایجاد فرصتهای برابر برای زنان، میتواند نقش آنان را در حفظ وحدت ملی و گسترش فرهنگ مقاومت پر رنگتر کند. جامعهای که بتواند از ظرفیتهای بانوان به درستی استفاده کند، قادر خواهد بود در برابر تهدیدات فرهنگی و اجتماعی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد و به سوی توسعه و پیشرفت پایدار گام بردارد.
بنابراین، توجه به نقش بانوان در تثبیت وحدت و گفتمان مقاومت، نه تنها به تقویت بنیانهای اجتماعی کمک میکند بلکه به حفظ هویت فرهنگی و دینی جامعه نیز منجر خواهد شد. این امر نیازمند برنامهریزیهای هدفمند و مستمر است تا بانوان بتوانند در تمامی عرصهها، به ویژه خانواده، آموزش، رسانه و جامعه، حضوری فعال و مؤثر داشته باشند.
*کارشناس ارشد علوم دینی
نظر شما