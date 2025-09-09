خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: وحدت به معنای پیوند عمیق دلها و اندیشههاست. وقتی افراد جامعه با وجود تفاوتهای طبیعی در سلیقه، فرهنگ یا دیدگاه، در مسیر اهداف مشترک قرار میگیرند، قدرتی تازه شکل میگیرد که هیچ مانعی توان مقابله با آن را ندارد.
وحدت میتواند پلی باشد میان گذشته و آینده، زیرا تجربههای تاریخی نشان دادهاند هر زمان که مردم در کنار هم ایستادهاند، فرصتهای بزرگی برای پیشرفت و آبادانی فراهم شده است.
وحدت عامل رشد و تعالی جامعه است
وحدت به معنای پذیرش تفاوتها و احترام به آنهاست؛ زیرا تنوع، سرچشمه خلاقیت و نوآوری است. جامعهای که وحدت را به عنوان ارزش بنیادین خود میشناسد، در برابر بحرانها مقاومتر است و در برابر دشمنیها، از درون استحکام بیشتری پیدا میکند. در چنین فضایی، افراد به جای رقابتهای ناسالم، به همکاری و همدلی روی میآورند و دستاوردهای جمعی را بر منافع فردی ترجیح میدهند. چیزی که در تاریخ ایران و اسلام به فراوان دیده میشود، کسب افتخار پیروزیهایی که همه در گرو وحدت بودهاند.
وحدت نه تنها شرط بقا و امنیت است، بلکه عامل اصلی رشد و تعالی نیز به شمار میرود.
هدیه بزرگ ربیعالاول؛ وحدت و اتحاد امت اسلامی
مسئول بعثه حج و زیارت استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماه ربیعالاول یادآور یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام؛، هجرت پیامبر گرامی اسلام (ص) از مکه به مدینه و آغاز حکومت دهساله اسلامی است. در این دوران طلایی، رسول خدا (ص) با مدیریت الهی و فرماندهی حکیمانه خود، جامعهای نوین را بنا نهاد که بر پایه ارزشهای الهی و اصل اساسی وحدت استوار بود.
حجت الاسلام والمسلمین احمد راهداری بیان کرد: مطالعه صفحات تاریخ نشان میدهد که پیامبر (ص) هیچ روزی از تذکر نسبت به اهمیت همبستگی و اتحاد مسلمانان غافل نشدند. آن حضرت همواره به مهاجران و انصار گوشزد میکردند که تنها در سایه وحدت میتوان پیروزیهای بزرگ را رقم زد. در طول ده سال حکومت پیامبر، ۸۴ جنگ رخ داد که هر پیروزی، ثمره اتحاد و همبستگی امت اسلامی بود.
وحدت ضامن بقا و پیشرفت ملتهای اسلامی است
ایشان افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بیش از چهار دهه گذشته، با الهام از همین ارزشهای صدر اسلام، راه پیامبر اکرم (ص) را ادامه داده است. امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام امت اسلامی تأکید کردهاند و این اصل را ضامن بقا و پیشرفت ملتها دانستهاند.
مسئول بعثه حج و زیارت استان ادامه داد: تجربههای اخیر نیز گواهی روشن بر این حقیقت است؛ در جنگ دوازدهروزه، انسجام و اتحاد ملتهای مسلمان باعث شد تا آمریکا و رژیم صهیونیستی در تنگنا قرار گیرند و ناچار به پذیرش آتشبس شوند. این پیروزی، همانند روزهای صدر اسلام، در پرتو اتحاد و همبستگی حاصل شد.
وی گفت: امروز نیز روشن است که موفقیت در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی، تنها با حفظ وحدت امکانپذیر است. پیام بزرگ ربیعالاول برای امت اسلامی این است که وحدت را بهعنوان یک واجب الهی پاس بدارند و برای حفاظت و استمرار آن تلاش کنند. این ارزش گرانبها میراث ماندگار پیامبر اسلام (ص) و بزرگترین هدیه این ماه مبارک است.
وحدت یک اصل دینی و اجتماعی است
نماینده مجلس خبرگان رهبری استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وحدت، در طول تاریخ یکی از مهمترین عوامل پیروزی مسلمانان بوده و خواهد بود. دشمنان اسلام از همان روزهای آغازین تا به امروز همواره تلاش کردهاند مانع انسجام امت اسلامی شوند، زیرا به خوبی میدانند که اگر مسلمانان متحد باشند، آنها هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.
مولوی علی احمد سلامی افزود: هرگاه وحدت در میان مسلمانان تقویت شده، دشمنان نیز بیش از پیش به تفرقهافکنی پرداختهاند. این حقیقت نشان میدهد که وحدت نه تنها یک اصل اجتماعی، بلکه یک اصل دینی است که در سیره پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله به وضوح دیده میشود.
وحدت، رمز پیروزی امت اسلامی
وی ادامه داد: پیامبر بزرگوار اسلام پیش از هجرت به مدینه، با سران قبایل مدینه دیدار داشتند و زمینههای همبستگی را فراهم کردند. بعد از هجرت نیز میان مهاجران و انصار پیمان اخوت برقرار ساختند. ایشان پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه حتی با یهودیان و مشرکان اطراف پیمان صلح و عدم جنگ امضا کردند تا مسلمانان بتوانند در سایه آرامش، اهداف الهی و اجتماعی خود را پیش ببرند.
نماینده مجلس خبرنگان رهبری در پایان تاکید کرد: امروز نیز بیش از هر زمان دیگر نیازمند حفظ و تقویت وحدت هستیم. دشمنان با تمام توان برای ایجاد اختلاف تلاش میکنند، اما ما با تمسک به قرآن، سیره پیامبر و پایبندی به برادری اسلامی میتوانیم نقشههای آنها را خنثی کنیم. وحدت رمز پیروزی امت اسلامی است.
وحدت یکی از ارکان حیات جوامع اسلامی
مدیر دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت چابهار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وحدت نه تنها از منظر شرعی و اعتقادی، بلکه از جنبههای اجتماعی و انسانی نیز یکی از ارکان حیات جوامع اسلامی به شمار میآید.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد عبداللهی با اشاره به حوادث سالهای اخیر در جهان اسلام، به ویژه وضعیت غزه، لبنان، سوریه و دیگر کشورهای منطقه، تأکید کرد: حوادث اخیر جهان اسلام ضرورت توجه به وحدت را دوچندان ساخته است.
وحدت مهمترین عمل قدرت در برابر تهدیدات دشمنان است
مدیر دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت چابهار هشدار داد: هر صدای تفرقهافکنانه در جامعه اسلامی، در واقع پژواک دست پلید دشمن است که میکوشد صفوف مسلمانان را دچار شکاف کند.
وی در پایان نقش علما و نخبگان را در پاسداری از این اصل حیاتی برجسته دانست و ابراز امیدواری کرد: با عنایت الهی، رسالت بزرگ حفظ و تقویت وحدت اسلامی به شایستگی محقق شود.
وحدت اسلامی به معنای همبستگی و همفکری مسلمانان فراتر از تفاوتهای قومیتی، مذهبی و جغرافیایی است. این وحدت، قدرتی جمعی برای مقابله با تهدیدها و دفاع از ارزشهای اسلامی فراهم میکند و ضامن عزت، استقلال و پیشرفت امت اسلامی است.
برقراری وحدت نیازمند پایبندی به اصول قرآن و سنت، ترویج گفتوگو و مدارا و رفع سوءتفاهمهاست. اختلافها نباید سبب تفرقه شود بلکه باید به فرصتهایی برای همافزایی و تقویت برادری تبدیل گردد. وحدت اسلامی مسیر تحقق عدالت، همبستگی اجتماعی و پیشرفت فرهنگی و اقتصادی را هموار میکند و نقش کلیدی در تقویت هویت و استقلال امت دارد.
