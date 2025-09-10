جشن بزرگ «مهر نبوی» در زاهدان برگزار می شود

محمدرضا عدیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری جشن بزرگ میلاد پیامبر اعظم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت در زاهدان خبر داد.
سرپرست گروه رسانه ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: این مراسم روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ساعت ۱۸:۳۰ در مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی واقع در خرمشهر ۱۴ برگزار خواهد شد و برنامههای متنوعی در آن پیشبینی شده است.
عدیلی افزود: در این جشن، گروههای محلی موسیقی سیستانی و بلوچی با اجرای آئینهای بومی و سنتی به روی صحنه میروند و همچنین گروههای موسیقی پاپ و دفنوازی اجرای ویژهای خواهند داشت؛ همچنین در این جشن، ۱۰۰ جایزه نقدی نیز به شرکتکنندگان اهدا میشود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جشن، تقویت همدلی و وحدت میان اقوام و مذاهب مختلف در استان سیستان و بلوچستان و ایجاد فضایی سرشار از نشاط و معنویت در ایام ولادت پیامبر رحمت (ص) است.
