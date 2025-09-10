پیروزی کاناپولو جوانان ایران مقابل هنگ کنگ در قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون قایقرانی، مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا از امروز چهارشنبه ۱۹ تا ۲۳ شهریور در پوتراجایا مالزی برگزار میشود.
تیم زیر ۲۱ سال ایران با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محیالدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حقجو در رقابتها شرکت کرده است
ملیپوشان ایران در گروه A با تیمهای هنگکنگ، سنگاپور و چینتایپه همگروه هستند.
تیم ایران در نخستین دیدار خود تیم هنگهنگ را با نتیجه ۸ بر ۴ پشتسر گذاشت. در این رقابت محیالدین کریمی ۴ گل، آرشام حیدرپور ۲ گل، امیر نوری و امیررضا کیانی برای ایران گلزنی کردند.
در ادامه رقابتها تیم ایران فردا ۲۰ شهریور ۲ بازی مهم با سنگاپور و چینتایپه خواهد داشت.
