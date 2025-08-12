پورعبدیان: تیم کاناپولو ایران بدون مسابقه تدارکاتی راهی چنگدو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کانوپولوی زنان ایران به عنوان تنها رشته تیمی در جمع کاروان اعزامی به بازیهای جهانی چنگدو قرار دارد و از روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه مسابقات خود را آغاز می کند.

الهه پورعبدیان کاپیتان تیم کانوپولوی زنان ایران یکی از تاثیر گذارترین افراد در مسیر موفقیت این تیم و کسب سهمیه جهانی بوده است. او در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

* کانوپولوی زنان به عنوان تنها رشته تیمی راهی چنگدو شده؛ وضعیت تیم را چگونه ارزیابی می کنید؟

- هشتمین اردوی تدارکاتی مان را در تهران تمام کردیم و روز جمعه راهی مسابقات چنگدو شدیم. به آمادگی صد در صدی رسیده ایم و همگی انگیزه داریم و به هم قول داده ایم تلاش کنیم تا با مدال برگردیم. متاسفانه ما در هیچ کاپی شرکت نکردیم یعنی نشد یا همکاری نکردند یا کلاً نشد. قول مدال را به کسی نمی دهیم فقط این قول را به خودمان هشت نفر می دهیم.

* مسیر کسب سهمیه جهانی چطور بود؟

- خیلی زحمت کشیدیم تا به این نقطه برسیم. ما اعزام هایمان باشگاهی بود، ملی نبود. چون رشته ما غیر المپیکی بود اعزام ها برعهده باشگاه بود. ما قهرمان لیگ شدیم و با هزینه باشگاه اصفهان خروشان به مسابقات قهرمانی آسیا و جهان اعزام شدیم. تیم اصفهان خروشان به لطف آقای شفیع اف در مسابقات قهرمانی آسیا سوم شد و با این سهمیه به قهرمانی جهان رفتیم و در آنجا توانستیم با کسب عنوان چهارم سهمیه بازیهای جهانی چنگدو را کسب کنیم و نه تنهابرای اولین بار برای ایران بلکه در آسیا هم برای اولین بار این سهمیه را کسب کردیم. واقعاً از ایشان تشکر می کنیم و مدیون ایشان هستیم که از ما حمایت کردند.

* پس در این مسیر شما با باشگاه به مسابقات اعزام شدید و این موفقیت را بدست آوردید؟

- فدراسیون قایقرانی این اعزام ها را به باشگاه ها واگذار کرده بود و ما نتیجه فوق العاده ای داشتیم. در این مدت اردوهای ما با همکاری هیئت قایقرانی تهران بود. رئیس هیئت تهران هم خیلی به ما لطف داشت و همکاری کرد. خوابگاه دادند تا بتوانیم در تهران تمرینات را دنبال کنیم. اینها دست به دست هم داد تا در این دو سال در مسابقات مختلف بهترین نتیجه را بگیریم.

* آیا فقط فدراسیون قایقرانی اعزام رشته های غیر المپیکی را به باشگاه ها واگذار کرده یا این موضوع در رشته ها و فدراسیون های دیگر هم اتفاق می افتد؟

- من از فدراسیون های دیگر مطلع نیستم برای رشته ما در سه سال اخیر و برای رشته کانوپولو این طور بود که قهرمان لیگ اعزام اش به عهده خودش است. اما الان که سهمیه بازیهای جهانی را گرفته ایم زیر نظر وزارت ورزش به بازیهای جهانی چنگدو اعزام شدیم.

* گروه بندی مسابقات مشخص شده، رقبای تان را چطور ارزیابی می کنید و چه شناختی از آنها دارید؟

- گروه بندی مشخص شده و با تیم های آلمان، چین و نیوزلند هم گروه هستیم. نیوزلند ۱۰ ما پیش قهرمان جهان شد. آلمان پرقدرت ترین تیم جهان است. ما قبلاً با نیوزلند بازی داشتیم و در دیدار ماقبل فینال ۷ بر ۲ نتیجه را واگذار کردیم. این تیم الان قدرت اول جهان است. با چین هم در آسیا بازی داشتیم و می توان گفت حریف قدرتمندی است و نمی توان دست کمش گرفت. آلمان چهار دوره قهرمان جهان شده و کار سختی مقابل این تیم داریم می شود گفت که ما در گروه مرگ هستیم. هشت تیم در چنگدو رقابت می کنند که همگی قدرتهای اول جهان هستند اما در جهانی ۱۸ تیم بودند و به نظرم کار راحت تر بود.

* آیا ترکیب تیم همان ترکیب بازیکنان قهرمانی جهان است یا بازیکنان جدیدی به شما اضافه شده اند؟

- همان ترکیب است. مسابقات انتخابی ملاک هایی که گذاشته شد بازیکنان خوبی آمده بودند اما در نهایت همان هشت نفر انتخاب شدند با این دیدگاه که همین ها با تجربه حضور در مسابقات جهانی می توانند به تیم کمک کنند.

* تیم شما بدون هیچ مسابقه تدارکاتی راهی بازیهای جهانی شد آیا این مسئله باعث تضعیف شما نسبت به رقبا نمی شود؟

- ما اردو داشتیم و قرار بود به کاپ مالزی برویم اما نشد، در آن زمان برنامه ریزی شد که به مسائل اخیر برخورد و برای اینکه بتوانیم به موقع ویزای چین را دریافت کنیم نتوانستیم به مسابقه تدارکاتی برویم. رشته ما رکوردی نیست و طوری است که باید تجربه بازی تدارکاتی داشته باشیم و این مسئله برای ما مهم و ملاک است، با این حال ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که بهترین خودمان باشیم و بهترین عملکرد را در مسابقات پیش رو داشته باشیم.

* آیا این چشم انداز برای کانوپولو هست که روزی وارد بازیهای المپیک بشود؟

- رایزنی هایی را برای حضور این رشته در بازیهای المپیک می کنند بازیهای جهانی هم هر چهارسال یک بار برگزار می شود. می شود که با توجه به اینکه بهترین تیم های جهان مجوز حضور در این بازیها را کسب می کنند این میدان به نوعی یک المپیک برای رشته های غیر المپیکی محسوب می شود.

بازیهای جهانی چنگدو از چهارشنبه هفته گذشته در چین آغاز شده است. تیم کانوپولوی زنان ایران به عنوان تنها رشته تیمی ایران از فردا مسابقه خود را در این رویداد آغاز خواهد کرد.