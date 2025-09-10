به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی، از فعالیت یک سامانه بارشی ناپایدار در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: این سامانه بارشی موجب بارشهای رگباری، رعد و برق، وزش باد شدید و کاهش دما خواهد شد و احتمال بارش تگرگ در برخی مناطق نیز پیشبینی میشود.
هواشناسی استان اعلام کرد: به دلیل بارشهای شدید، احتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها، آبگرفتگی معابر و افزایش حجم روانآبهای محلی وجود دارد. همچنین، در مناطق کوهستانی استان، خطر ریزش سنگ و رانش زمین در جادههای کوهستانی پیشبینی میشود.
در این راستا، هواشناسی از مردم خواسته است که از تردد در مناطق مستعد سیلاب و جادههای کوهستانی خودداری کرده و در صورت ضرورت، احتیاطهای لازم را به عمل آورند.
همچنین، به کشاورزان بهویژه در مناطق شالیکاری توصیه شده که نسبت به برداشت سریع شالیهای رسیده اقدام کنند تا از خسارات ناشی از بارشهای شدید و احتمال بارش تگرگ جلوگیری شود.
