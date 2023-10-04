احتمال بروز سیل در برخی مناطق مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق پیشبینیهای هواشناسی کشور و بنا بر اطلاعیه هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی مازندران برای ۴۸ ساعت آینده، شرکت آب منطقهای مازندران درباره احتمال وقوع سیل در بعضی نقاط استان به ویژه مناطق مرکزی و شرقی استان هشدار صادر کرد.
طبق پیشبینیها وقوع سیل و طغیان رودخانهها در نقاط مختلف مازندران به ویژه مناطق مرکزی و شرقی استان با توجه به ورود سامانه بارشی، تقویت جریانهای خنک و مرطوب شمالی و عبور امواج در تراز میانی جو طی روزهای ۱۳ و ۱۴ مهر قابل پیشبینی است.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی مازندران تا صبح روز جمعه -۱۴ مهر- بارش باران (گاهی رگبار باران)، وزش باد شدید موقتی، رعد و برق پراکنده، احتمال تگرگ، کاهش دما (بین ۴ تا ۱۰ درجه سلسیوس)، مهآلود شدن مناطق کوهستانی و حتی احتمال بارش برف در قلل مرتفع استان قابل پیشبینی است.
احتمال سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها، وزش باد شدید موقت، صاعقه، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، احتمال خسارت به سازههای با مقاومت پایین، شکستن درختان فرسوده، اختلال در ناوگان حمل و نقل هوایی، ریلی و جادهای و آسیب به محصولات کشاورزی در مدت یاد شده وجود دارد.
بر همین اساس با توجه به ورود مسافران به استان توصیه میشود از اتراق و توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها، استقرار در مسیلها و مناطق دامنهای، بپرهیزند.
خارج کردن ماشینآلات از بستر رودخانهها و مسیلها، پرهیز از سفرهای برونشهری غیرضروری به ویژه در جادههای کوهستانی و خودداری از فعالیتهای کوهنوردی وجابهجایی دام توسط دامدارهای کوچرو نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه توصیه میشود.
نظر شما