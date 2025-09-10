به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در خصوص حضور در همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری مناطق آزاد و تجاری در فضای مجازی عنوان کرد: شامگاه شنبه ۱۵ شهریور در همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران شرکت کردم. این رویداد فرصتی مغتنم برای تبادل نظر با فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی فراهم آورد تا ظرفیت‌های بینظیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان معرفی و زمینه‌های گسترش همکاریهای بین المللی بررسی شود.

مناطق آزاد ایران با زیرساختهای مناسب و موقعیت استراتژیک بستری ایده آل برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی هستند.

همچنین در این همایش بر ضرورت هم افزایی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی جهت بهره برداری حداکثری از این فرصتها تأکید

شد.

در همین راستا چارچوبهای جدیدی برای معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه طراحی شده است که اطمینان دارم با تداوم این تلاش‌ها شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد ملی و نقش آفرینی مؤثر ایران عزیزمان در عرصه تجارت جهانی خواهیم بود.