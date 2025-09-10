پروژه عمرانی «احسان ماندگار» در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه عظیم عمرانی ساختمان موقوفه «احسان ماندگار» در سنندج در مراسمی که پیش از چهارشنبه به مناسبت هفته وقف برگزار شد، به بهرهبرداری رسید.
این پروژه که با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان ساخته شده، بهعنوان یک پروژه موقوفاتی در راستای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان کردستان، در حضور مسئولین و مقامات استانی رونمایی شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد کاروند، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، در آئین افتتاح این پروژه اظهار داشت: پروژه ساختمان پزشکان احسان ماندگار با زیربنای بیش از ۱۲۸۰ متر مربع و در قالب شش طبقه و ده واحد خدماتی و تجاری طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: این پروژه با هدف ارتقا بهرهوری موقوفات و خدمترسانی به مردم استان کردستان ساخته شده است.
وی تأکید کرد: این ساختمان بر اساس نیازهای اجتماعی و اقتصادی منطقه ساخته شده است تا علاوه بر ارائه خدمات درمانی، به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد موقوفات کمک کند و این پروژه در ساختمانی فرسوده متعلق به موقوفه بانو نصرت نورافشان احداث شده و با مشارکت موقوفات استان کردستان، در راستای تقویت اقتصاد جامعه و خدمترسانی به مردم منطقه به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل اوقاف کردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به تأثیرات گسترده وقف در جامعه، اظهار داشت: وقف بهعنوان یک سنت دیرینه اسلامی همیشه در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع نقش اساسی داشته است.
وی اضافه کرد: این پروژهها نمونهای از ظرفیتهای بیپایان موقوفات هستند که میتوانند به ایجاد اشتغال پایدار، گسترش خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی مردم کمک کنند.
حجتالاسلام کاروند افزود: وقف بهعنوان یک نهاد اقتصادی و فرهنگی در جامعه اسلامی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا ظرفیتهای آن در راستای خدمت به مردم استفاده بیشتری شود.
