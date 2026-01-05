۹ بانوی زندانی جرائم غیرعمد توسط حرم امام رضا(ع) آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر مهدی یار گفت: همزمان با میلاد امیرالمومنین (ع) با همت خادم یاران رضوی، ۹ بانوی زندانی جرایم غیرعمد در استان فارس آزاد شدند.

وی ادامه داد: این اقدام خداپسندانه با مشارکت همراهی خیرین و اخذ گذشت به مبلغ ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از سوی شکات، به نیت حضرت امام رضا علیه‌السلام ضامن آهو و با همکاری ستاد دیه استان فارس و مراجع اعسار انجام شد.

وی افزود: مجموع هزینه‌های انجام‌شده برای فراهم شدن آزادی این ۹ بانو بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان بوده که از این میزان مبلغ یک میلیارد و ٨٠٠میلیون تومان مشارکت خیرین و اعسار و ۴ میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان نیز ستاد دیه و اداره تأمین زندان‌ها بوده است که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها آغاز و پیگیری و در ایام میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام به ثمر نشست.