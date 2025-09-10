محاکمه یک نظامی صهیونیست در آلمان به اتهام جنایت جنگی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وکلای متخصص در مسائل حقوق بشر امروز شکایتی را علیه یک نظامی صهیونیست آلمانی الاصل، به اتهام دست داشتن در جنایات جنگی و هدف قرار دادن غیرنظامیان بیدفاع فلسطینی در غزه ارائه کردند.
مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر و ۳ سازمان حقوق بشر فلسطینی اعلام کردند که شکایتی کیفری را به دادستان کل فدرال آلمان علیه یک تکتیرانداز صهیونیست وابسته به گردان ۲۰۲ چتربازان، در ارتش رژیم صهیونیستی ارائه کرده اند.
این مراکز اعلام کردند که نظامی مذکور ۲۵ ساله است و در مونیخ متولد و بزرگ شده و تا همین اواخر اقامت ثبت شده در آلمان داشته است.
این مراکز همچنین در شکایت ۱۳۰ صفحهای خود میگویند که شواهدی از جمله تحقیقات، و فایلهای صوتی و تصویری ارائه کرده اند که نشان میدهد این نظامی صهیونیست در یگان مذکور فعالیت دارد که نظامیان آن عمداً غیرنظامیان را در غزه کشتهاند.
این مرکز افزود که این پرونده بر اساس قوانین آلمان مطرح شده و به دادستانها اجازه میدهد در صورتی که متهمان در آلمان متولد شده یا شهروند آن باشند، جنایات بینالمللی را پیگیری کنند.
در اوایل سال جاری میلادی، آژانس رسانهای رژیم صهیونیستی فاش کرد که سازمانهای حامی فلسطین در جهان ۵۰ شکایت را در دادگاههای محلی در سراسر جهان، علیه نظامیان اسرائیلی، به دلیل ارتکاب جنایات در غزه، ارائه کردهاند.
