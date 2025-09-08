  1. بین الملل
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

اسپانیا سفیر خود را از اراضی اشغالی فراخواند

مادرید در بیانیه ای با رسانه ای کردن فراخوانی سفیر خود از اراضی اشغالی، اعلام کرد: تصمیمات نخست وزیر اسپانیا درباره وضعیت غیرانسانی غزه و کرانه باختری،بازتاب احساسات اکثریت شهروندان مان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌ها از فراخوانی سفیر اسپانیا در اراضی اشغالی به منظور انجام برخی رایزنی‌ها خبر می‌دهند.

الجزیره به نقل از خبرگزاری رویترز در این خصوص اعلام کرد که مادرید ممنوعیت ورود ۲ عضو دولت اسپانیا به اراضی اشغالی فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی را غیرقابل قبول تلقی می‌کند.

دولت اسپانیا در این خصوص اعلام کرد: مادرید اتهامات یهودی ستیزی را رد می‌کند. تصمیمات نخست وزیر اسپانیا در مورد وضعیت غیرانسانی غزه و کرانه باختری بخشی از دفاع ما از صلح و حقوق بشر است. اقدامات نخست وزیر در خصوص وضعیت غیرانسانی غزه و کرانه باختری به احساسات اکثریت شهروندان ما پاسخ می‌دهد.

در بیانیه صادره از سوی دولت اسپانیا در این باره اضافه شده است: ما از اسرائیل می‌خواهیم تا به اشغال غزه و کرانه باختری پایان دهد، به خشونت علیه غیرنظامیان فلسطینی پایان داده و محاصره نوار غزه را متوقف کند.

