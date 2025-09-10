به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا، تقویت انسجام ملی و نمایش توانمندی‌های هنرمندان کشور روز سه‌شنبه در خرم‌آباد آغاز به‌کار کرد.

بر اساس این گزارش نخستین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» که با هدف ترویج وحدت ملی و انسجام اجتماعی برگزار شده است، طی آئینی باشکوه در خرم‌آباد روز شنبه به پایان می‌رسد.

بنابراین گزارش، در آئین اختتامیه که عصر روز شنبه ۲۲ شهریور ماه برگزار می‌شود، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از چهره‌های برجسته و پیشکسوت هنر کاریکاتور ایران حضور خواهند داشت.