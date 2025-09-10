اعلام برنامه‌ احتمالی قطعی برق در لرستان برای ۲۰ شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق لرستان با صدور اطلاعیهای از اعمال محدودیت در تأمین برق برخی مناطق استان در روز پنجشنبه بیستم شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد.
این برنامه در راستای مدیریت اضطراری بار و کمبود نیروی برق اتخاذ شده است.
با توجه به افزایش مصرف برق در هفتههای اخیر، به دلیل گرما و شرایط فوقالعاده شبکه سراسری، برنامهریزی برای اعمال محدودیتهای اضطراری در تأمین برق در برخی مناطق استان در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ در دستور کار قرار گرفته است.
برای مشاهده برنامه احتمالی قطعی برق در لرستان اینجا کلیک کنید.
شرکت توزیع برق لرستان اطلاعرسانی لازم برای زمانهای احتمالی قطع برق در مناطق مختلف را از طریق کانال و وب سایت شرکت، رسانههای رسمی و کانالهای ارتباطی معتبر انجام میدهد تا مشترکین از زمان و محدودههای قطعی برق مطلع شوند و برنامهریزیهای لازم را داشته باشند.
بنابر این گزارش، پیش از این شرکت برق از تمامی مشترکان، بهویژه در بخش خانگی درخواست کرده بود که در مصرف برق صرفهجویی کرده و وسایل پرمصرف مانند کولرهای گازی، اتو، ماشین لباسشویی و جاروبرقی را در ساعات اوج مصرف تا حد امکان مورد استفاده قرار ندهند.
