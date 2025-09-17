هواشناسی ۲۶ شهریورماه؛ دریای خزر مواج است

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی نشان میدهد امروز چهارشنبه در مناطقی از اردبیل و گیلان بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد و در غرب مازندران، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات شرقی تهران و شمال سمنان بارش پراکنده و وزش باد با احتمال صاعقه پیشبینی شده است.
پنجشنبه در گیلان و نوار شرقی اردبیل بارش پراکنده مورد انتظار است. از اواخر وقت پنجشنبه در شمال آذربایجان غربی و جمعه علاوه بر آن در مناطقی از گیلان و شمال استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل شاهد بارش خواهیم بود.
شنبه هفته آینده بارش در استانهای ساحلی دریای خزر تقویت میشود. همچنین در اردبیل و امتداد ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز بارش پراکنده روی میدهد.
یکشنبه در استانهای ساحلی دریای خزر بارش شدید باران همراه با رعد و برق، بهویژه در مازندران و گیلان با احتمال تگرگ و همچنین در اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، شمال سمنان و امتداد دامنهها و ارتفاعات رشتهکوه البرز رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
شایان ذکر است تا پایان هفته شرایط برای رخداد رگبار، رعد و برق و تندباد لحظهای در برخی نقاط واقع در ارتفاعات استانهای هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان وجود دارد. دمای هوا پنجشنبه و جمعه در نوار شمالی کشور و دامنههای جنوبی البرز بهطور محسوسی افزایش و شنبه و یکشنبه مجدداً کاهش مییابد.
طی سه روز آینده در شمال شرق، شرق بهویژه منطقه زابل و بخشهایی از جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید با احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ میدهد. جمعه در نیمه غربی و مرکز کشور و شنبه و یکشنبه علاوه بر این مناطق در شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
دریای عمان طی سه روز آینده و خلیج فارس شنبه و یکشنبه مواج است. دریای خزر نیز از بعدازظهر جمعه تا یکشنبه مواج و متلاطم خواهد بود.
