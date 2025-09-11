  1. استانها
کاهش محسوس دما و احتمال رگبار و رعدوبرق در زنجان

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از کاهش محسوس دما و حاکمیت سرما از امروز در استان خبر داد و گفت: در برخی مناطق به‌ویژه شمال استان احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی جوی، از امروز پنجشنبه شاهد کاهش ملموس دما در بیشتر مناطق استان خواهیم بود و سرما بر جو زنجان حاکم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت ناپایدار جوی در روزهای پایانی هفته ادامه دارد، افزود: احتمال بارش‌های پراکنده باران همراه با رگبار و رعدوبرق در مناطق شمالی استان، به‌ویژه شهرستان طارم، برای روزهای جمعه و شنبه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات شبانه‌روز به‌ویژه در مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست و شهروندان باید در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های کشاورزی احتیاط لازم را داشته باشند.

رحمان‌نیا افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیریت بحران لازم است تمهیدات لازم را برای مقابله با پیامدهای احتمالی تغییرات جوی اتخاذ کنند و شهروندان نیز هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند. ی استان، به‌ویژه طارم، در روزهای جمعه و شنبه اعلام کرد.

