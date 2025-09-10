به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (چهارشنبه) در برخی مناطق استانهای گیلان، مازندران و شمال آذربایجان شرقی بارش پراکنده و در سایر مناطق کشور جوی آرام پیشبینی شده است.
از فردا (پنجشنبه) با فعالیت سامانه بارشی در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود و تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ میدهد.
در ۵ روز آینده به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق هرمزگان، جنوب استان فارس، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.
بر اساس این گزارش، در ۳ روز آینده در غرب و جنوب غرب و در شرق کشور به ویژه منطقه زابل، شمال شرق کشور و استانهای واقع در دامنه جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیشبینی میشود.
