کاهش نسبی دما در برخی مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی سازمان هواشناسی طی ۳ روز آینده طی ساعات بعدازظهر در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، ارتفاعات مرکزی و جنوب کرمان، برخی مناطق هرمزگان و شمال آذربایجان غربی رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و گاهی گردوخاک پیشبینی میشود.
تا روز جمعه در برخی مناطق استانهای ساحلی دریای خزر و اردبیل بارشهای پراکنده و روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش نسبی دما در این مناطق روی میدهد.
از جمعه تا یکشنبه هفته آینده نیز در شرق کشور بهویژه منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک رخ میدهد. روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج میشود.
سازمان هواشناسی همچنین از آغاز فعالیت سامانههای بارشی و رگبارهای موسمی در نقاط مختلف کشور از سهشنبه ۱۱ شهریور تا شنبه ۱۵ شهریور خبر داد. بر اساس این گزارش، نوع مخاطره شامل رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در برخی مناطق مستعد همراه با گردوخاک و کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور خواهد بود.
منطقه اثر:
چهارشنبه ۱۲ شهریور: جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شمال و شرق هرمزگان.
پنجشنبه ۱۳ شهریور: جنوب اردبیل، شمال آذربایجان غربی، شمال شرق آذربایجان شرقی، گیلان، ارتفاعات و دامنه مازندران، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و نوار غربی فارس.
جمعه ۱۴ شهریور: اردبیل، شمال استانهای آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، مازندران، گلستان، شمال خراسان شمالی، جنوب و جنوب غرب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و نوار غربی فارس.
شنبه هفته آینده ۱۵ شهریور: ارتفاعات و دامنه استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و ارتفاعات نیمه شمالی فارس.
اثرات مخاطرهآمیز این سامانهها شامل لغزندگی جادهها، احتمال جاری شدن روانآب، طغیان رودخانههای فصلی، وقوع صاعقه، آبگرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وزش باد شدید، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازههای سبک و صنعت کشاورزی خواهد بود.
سازمان هواشناسی توصیه کرده از توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری شود و در فعالیتهای کوهنوردی، جابهجایی عشایر کوچرو، سفرهای بینشهری و نیز در اطراف درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره احتیاط لازم صورت گیرد. همچنین دستگاههای اجرایی و امدادی آمادگی لازم را داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه نظیر پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها در دستور کار قرار گیرد.
سازمان هواشناسی با صدور اطلاعیهای نسبت به افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا در شمال و جنوب کشور طی روزهای آینده هشدار داد. این مخاطرات دریایی میتواند منجر به اختلال در فعالیتهای صیادی، تفریحی و تجاری شود و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را دوچندان میکند.
سامانه اول (شمال کشور): این سامانه از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور آغاز و تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.
نوع مخاطره: افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۱۸ تا ۲۴ نات و افزایش ارتفاع امواج دریا تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ متر در مناطق دور از ساحل.
منطقه اثر: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای مازندران، گیلان و گلستان.
اثر مخاطره: خطر غرق شدن شناگران، پارگی تورهای صیادی، صدمه به ماهیان در قفس، خسارت به قایقهای کوچک تفریحی و مسافری، اختلال در تردد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و خسارت احتمالی به تأسیسات دریایی.
توصیه: ممانعت از شنا، محدودیت در تردد قایقهای سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتیها با احتیاط، محدودیت در فعالیتهای شیلاتی و پشتیبانی صنایع فراساحلی و اتخاذ تمهیدات لازم توسط فعالان دریایی.
سامانه دوم (جنوب کشور): این سامانه از چهارشنبه ۱۲ شهریور تا جمعه ۱۴ شهریور فعال خواهد بود.
نوع مخاطره: افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۴ نات و افزایش ارتفاع امواج تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ متر در مناطق دور از ساحل.
منطقه اثر: چهارشنبه ۱۲ شهریور: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان.
پنجشنبه ۱۳ شهریور: مناطق ساحلی و دور از ساحل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، در غرب دریای عمان و شرق خلیج فارس و تنگه هرمز.
جمعه ۱۴ شهریور: مناطق ساحلی و دور از ساحل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان.
اثر مخاطره: خطر غرق شدن شناگران و غواصان، پارگی تورهای صیادی، آسیب به قفسهای پرورش ماهی، اختلال در فعالیتهای تفریحی و تردد قایقهای صیادی و شناورهای سبک و نیمهسنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتیهای تجاری و ایجاد مشکل در فعالیتهای فراساحلی و سکوهای نفتی.
توصیه: منع شنا و فعالیتهای تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمهسنگین، محدودیت در فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و سکوهای نفتی و آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با خسارتهای احتمالی.
