به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی صبح پنجشنبه در نشست با فعالان حوزه کشاورزی استان با اشاره به اهمیت جایگاه این بخش اظهار کرد: ما همواره در جلسات با کشاورزان حضور پیدا کرده‌ایم و پیگیری مسائل این بخش را وظیفه خود می‌دانیم، چرا که کشاورزی مستقیماً با امنیت غذایی مردم گره خورده است.

وی با یادآوری حضور خود در کمیسیون کشاورزی و انرژی مجلس، افزود: یکی از اقدامات اساسی در کمیسیون کشاورزی این بود که طرحی را به تصویب رساندیم تا نماینده گندمکاران در تعیین قیمت خرید تضمینی نقش داشته باشد؛ اتفاقی که تا پیش از این وجود نداشت. نتیجه این سیاست باعث شد تولید گندم از چهار و نیم میلیون تن به حدود ۱۴ میلیون تن برسد.

رشیدی ادامه داد: فرمول قیمت‌گذاری به شکلی تعیین شد که شامل هزینه تمام‌شده، تورم سالیانه و سود متعارف کشاورز باشد و همچنین با قیمت محصول مشابه وارداتی مقایسه شود. خوشبختانه این حکم در برنامه هفتم توسعه نیز تمدید شد و ما امسال نیز برای دفاع از قیمت عادلانه گندم ورود خواهیم کرد تا حقوق کشاورزان به‌طور کامل رعایت شود.

وی به موضوع ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته چندین بار صادرات محصولات کشاورزی ممنوع شد که با پیگیری‌ها موفق به لغو برخی از این محدودیت‌ها شدیم. اکنون نیز نیازمند گفت‌وگو با وزیر جهاد کشاورزی هستیم تا با یک شیب منطقی بتوانیم ممنوعیت‌ها را کنترل و شرایط را مدیریت کنیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، همکاری ضعیف بانک مرکزی با وزارت صمت و جهاد کشاورزی را یکی دیگر از مشکلات برشمرد و تصریح کرد: چندین بار این موضوع را در مجلس مطرح کردیم و پیگیری‌هایی انجام شد اما هنوز به نتیجه کامل نرسیده است. مجلس در این زمینه بیکار نیست و به‌طور جدی در حال پیگیری مطالبات مردم است.

رشیدی با اشاره به جلسات نظارتی اخیر مجلس گفت: یکی از نخستین جلسات ما درباره پرداخت پول گندم بود که پس از پیگیری‌ها، قول مساعد داده شد و خوشبختانه عملی گردید. همچنین جلسه اخیر نظارتی مجلس به موضوع نیروهای شرکتی اختصاص داشت و این جلسات نشان‌دهنده توجه مجلس به مطالبات جدی مردم است.

وی در پایان تأکید کرد: نمایندگان مجلس موظف‌اند به‌طور ویژه مسائل مردم را دنبال کنند و بخش کشاورزی به دلیل نقش حیاتی در اقتصاد و معیشت جامعه، همواره در اولویت پیگیری‌ها قرار دارد.