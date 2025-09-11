شورای راهبری و هماهنگی بانوان دیلم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد کنارکوه صبح پنجشنبه در این نشست گفت: مسئله اساسی و اصلی جامعه امروز جهاد تبیین است که باید تلاش کنیم تا با شناخت میدان با قوت جهت آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی گامهای مؤثری برداریم.
وی افزود: دومین مسئله مورد توجه که مطالبه مقام معظم رهبری نیز محسوب میشود، بحث جمعیت و فرزند آوری است که میتوان به تحقق آن از طریق برگزاری گعده های فرهنگی، کارگاههای آموزشی و جلسات تبیینی کمک کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم در پایان تصریح کرد: راهبران فرهنگی باید تلاش کنند تا نیروها همافزا شوند و به ایفای نقش در یک جبهه بپردازند و همچنین از اقدامات فردی پرهیز کنند تا به حول و قوه الهی، جبهه متحد مؤمنین در راستای نابودی دشمنان اسلام و کشور منسجم عمل کنند.
