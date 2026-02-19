جباری: ۵۹۰ کیلومتر مرز دریاچه ارومیه قروق‌ و حفاظت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید استاندار آذربایجان غربی از طرح های احیای دریاچه ارومیه، افزود: از سال ۱۳۹۴ تاکنون در منطقه «جبل‌کندی» ۵۳۰ هکتار اراضی تثبیت شده که شامل کشت ۴۸۰ هکتار از دو گونه گیاهی گز و قره‌داغ و اجرای ۵۰ هکتار مالچ بیولوژیکی است.

وی ادامه داد: در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه نیز ۵۹۰ کیلومتر مرز با عمق ۳کیلومتر قرق و حفاظت فیزیکی شده تا روند تثبیت ادامه یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی نیز در این بازدید گفت: با هدف تثبیت ماسه از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۴۹۰۷ بوته در سایت مرنگلو غرس شده است.

نبی قائمی با اشاره به اقدامات اداره‌ کل منابع طبیعی آذربایجان‌ غربی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴، تصریح کرد: در این مدت ۲۳۶۷ هکتار نهال‌کاری و بوته‌کاری همراه با آبیاری و تولید نهال انجام شده و همچنین ۱۷۵ کیلومتر بادشکن غیرزنده برای جلوگیری از حرکت ماسه‌های روان ایجاد شده است.

وی یادآور شد: مدیریت آب‌های روان همراه با بذرکاری در ۲۸۲۵ هکتار، اجرای سیستم‌های چرایی و قرق در ۲۴ هزار و ۴۰۰ هکتار و احداث و نگهداری ۹ سایت سنجش فرسایش بادی و گرد و غبار از دیگر اقدامات مهم این اداره‌ کل بوده است.

قائمی خاطرنشان کرد: مجموع اعتبار مصوب این پروژه‌ها ۱۰۲۰ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۷۷ میلیارد تومان از آن تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: این اقدامات در راستای حفاظت از خاک، مقابله با بیابان‌زایی و بهبود پوشش گیاهی استان انجام شده و نقش مهمی در پایداری محیط‌زیست و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی دارد.