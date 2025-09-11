به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر پنج شنبه در نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران استان اردبیل با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای اخیر حملات تروریستی، اظهار کرد: پیشرفت استان‌ها نباید منوط به کمک‌های مرکز باشد. توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که استان‌ها با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و نخبگان مسیر رشد را طی کنند.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی اردبیل و مرز مشترک با جمهوری آذربایجان افزود: این استان به دلیل همجواری با قفقاز و دسترسی به مسیرهای تجاری، می‌تواند دروازه صادرات و تبادلات اقتصادی باشد. چرا نباید اردبیل به الگویی تبدیل شود که دیگر استان‌ها از آن بیاموزند؟

رئیس‌جمهور گفت: کشورهایی مانند هلند با وسعت کمتر از اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی، سالانه میلیاردها دلار درآمد کشاورزی دارند، در حالی که ما با وجود منابع گسترده، هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. باید با تغییر نگاه و افزایش بهره‌وری، سهم جدی در بازارهای جهانی پیدا کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه دولت باید به جای تصدی‌گری، نقش تسهیل‌گری داشته باشد، خاطرنشان کرد: وظیفه ما برداشتن موانع قانونی و مقرراتی از مسیر سرمایه‌گذاران است. اما اصل کار و ابتکار باید از سوی بخش خصوصی، کشاورزان و صنعتگران شکل بگیرد.

وی مدیریت منابع آبی را از چالش‌های مهم اردبیل دانست و گفت: مصرف کنونی آب استان بیش از ظرفیت واقعی منابع است و این وضعیت آینده سرمایه‌گذاری‌ها را تهدید می‌کند. باید تناسبی میان منابع و مصارف ایجاد شود. توسعه گلخانه‌ها و روش‌های نوین آبیاری می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و صادرات محصولات کشاورزی را رونق دهد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تغییر در نگاه آموزشی نیز اظهار داشت: اگر جوانان ما آموزش ببینند اما مقصدشان مهاجرت باشد، توسعه محقق نمی‌شود. باید نظام آموزشی به‌گونه‌ای تغییر کند که جوانان این استان و کشور، توان و انگیزه خود را صرف آبادانی سرزمین خود کنند.

پزشکیان تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم دولتی بزرگ و پرهزینه داشته باشیم. هدف ما کوچک‌سازی دولت و کاستن از بار آن بر اقتصاد کشور است. دولت باید یاری‌گر اقتصاد باشد، نه مانع و باری مضاعف.

وی خطاب به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان گفت: اگر در مسیر کار خود به مانعی برخوردید، وظیفه ماست که آن را برطرف کنیم. اما نباید از دولت توقع فراتر از توان داشت. آنچه در توان داریم برای رفع مشکلات شما به‌کار می‌گیریم و مطمئن باشید که مسیر توسعه اردبیل و کشور با همکاری مشترک هموار خواهد شد