به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رزمایش "اراده برای صلح ۲۰۲۵" اعضای بریکس به منظور تصویب استعداد رزم کشورهای شرکت کننده و گفتگو در خصوص برنامه‌های پیش بینی شده در رزمایش، در شهر "سایمونز تاون" کشورآفریقای جنوبی به میزبانی این کشور و هدایت کشور چین برگزار شد.

نیروی دریایی سپاه در راستای گسترش تعاملات با سایر نیروهای دریایی و برقراری ارتباط مثبت و سازنده با نمایندگان کشورهای دریایی عضو پیمان بریکس، به‌ویژه کشورهای دریایی حوزه گروه بریکس، اولین جلسه هماهنگی خود را با حضور نمایندگانی از نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه برگزار کرد.

شایان ذکر است، این رزمایش با هدایت نیروی دریایی چین در حال برنامه ریزی و اجرا می‌باشد که مجموعه‌ای از کشورهای عضو بریکس به منظور همکاری بیشتر در حفظ صلح در دریاها حضور خواهند داشت. در این جلسه اعضا توافق کردند تاریخ رزمایش در اواخر سال جاری میلادی در حوالی بندر کیپ تاون آفریقای جنوبی برگزار شود. همچنین در جلسه هماهنگی این رزمایش فرماندهانی از کشور میزبان آفریقای جنوبی، چین به عنوان کشور هدایت کننده، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کشورهای اندونزی و اتیوپی به عنوان عضو ناظر حضور داشتند.