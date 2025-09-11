سردار اخوان: خبرهای خوبی از توان دفاعی نیروی زمینی سپاه در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد اخوان، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه در جلسه هم اندیشی با مدیران و مسئولان اصحاب رسانه با اشاره به نقش آگاهی بخشی اصحاب رسانه در جامعه، اظهار کرد: خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس اخبار در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونی داشتند.

وی ادامه داد: امید است بتوانیم یک تعامل و هم افزایی با اصحاب رسانه داشته باشیم و نکات مدنظر اصحاب رسانه در انعکاس اخبار را در صحنه عمل پیاده کنیم.

سردار اخوان با اشاره به اهمیت وحدت رویه در امور جاری کشور، عنوان کرد: وحدت رویه در انعکاس امور رسانه‌ای هم می‌تواند انجام شود و باید هدف از انتشار یک خبر مشخص شود؛ همچنین در موضوع خبر ما از یک اصولی تبعیت می‌کنیم که دقت و صحت در انتقال خبر در رأس آن است.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به اهمیت پیگیری در امور جاری، تاکید کرد: موانع گسترش روابط با اصحاب رسانه باید شناسایی و رفع شوند تا در جهت اعتلای خبری در مجموعه بکوشیم.

وی عنوان کرد: انتشار سریع، به موقع و دقیق یک خبر، موفقیت را برای یک خبرنگار یا یک مجموعه خبری به ارمغان خواهد آورد؛ برای مثال در موضوعات امنیتی و نظامی سرعت و دقت در انتقال اخبار بسیار مهم است.

باید در هوش مصنوعی جزو ۱۰ کشور برتر جهان باشیم

سردار اخوان با بیان اینکه باید در هوش مصنوعی جزو ۱۰ کشور برتر جهان باشیم، یادآور شد: باید از هوش مصنوعی هم برای حوزه خبر استفاده کنیم و این موضوع و این فناوری در حوزه رسانه‌ای بسیار مهم است؛ چرا که این موضوع در تدوین، تنظیم و انعکاس خبر نقش دارد.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن از هوش مصنوعی برای انعکاس برخی اخبار استفاده کرد و این موضوع جای تأمل جدی دارد.

وی گفت: امروز در بهداری نیروی زمینی سپاه از هوش مصنوعی جهت شناسایی بیماری‌های مهم از جمله سرطان استفاده می‌کنیم؛ در حقیقت هوش مصنوعی روش تشخیص را آسان و سرعت و دقت شناسایی بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.

سردار اخوان با بیان اهمیت نقش رسانه در مبارزه با جنگ شناختی دشمن، تاکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند در مقابل جنگ شناختی دشمن با تولید محتوای مؤثر بایستند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه عنوان کرد: رزمندگان نیروی زمینی سپاه شبانه روز تلاش می‌کنند تا نقاط ضعف را برطرف کنند و شرایط نیروی زمینی سپاه در حوزه آمادگی دفاعی بسیار خوب است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت آمادگی یگان‌های نیروی زمینی بسیار خوب است، عنوان کرد: خبرهای خوبی از قدرت دفاعی نیروی زمینی سپاه خواهیم شنید.

سردار اخوان در پایان خاطرنشان کرد: پل ارتباطی نیروی زمینی سپاه با مردم اصحاب رسانه هستند و امید است ارتباطات مردمی به کمک اصحاب رسانه افزایش یابد.

همچنین سرهنگ شهرام عسکریان، معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه عنوان کرد: عمق بخشی و آگاهی‌بخشی از لزوم کار خبری است و می‌توان هم افزایی بین نیروی زمینی و اصحاب رسانه افزایش یابد.

وی افزود: باید ارتباط و تعامل با اصحاب رسانه را با برطرف کردن اشکالات گسترش دهیم و در یک سال گذشته هم اقدامات خوبی در حوزه انعکاس رسانه‌ای اخبار انجام شده است.