به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای در مورد تنش‌ها بین لهستان و روسیه اعلام کرد: ما خواستار کاهش تنش و اولویت دادن به راه‌حل‌های دیپلماتیک در این باره هستیم.

وزارت امور خارجه چین در بخش دیگری از بیانیه خود اضافه کرد: ما از فیلیپین می‌خواهیم تا اقدامات تحریک‌آمیز خود را در دریای چین جنوبی متوقف کرده و از پیچیده‌تر کردن اوضاع خودداری کند.

گفتنی است که لهستان بامداد چهارشنبه ۱۹ شهریور چند پهپاد را که در جریان حمله گسترده روسیه به غرب اوکراین وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، سرنگون کرد.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، ادعا کرده بود که حریم هوایی کشورش با شمار زیادی از پهپادهای روسی نقض شد و آن‌هایی که تهدید مستقیم به شمار می‌آمدند سرنگون شدند.