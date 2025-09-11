علی محمدصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد تیمهای شرکتکننده در این رویداد اظهار کرد: بیش از ۱۰۷ تیم دو تا سه نفره در این رقابت شرکت کردند که از این میان، ۳۵ درصد آثار ارسالی این جشنواره متعلق به استان اصفهان است.
وی افزود: پس از آن استانهای خراسان رضوی، کرمانشاه و کردستان بیشترین مشارکت را داشتهاند.
دبیر جشنواره ملی دانشجویی فیروزهکست با اشاره به اتمام مرحله داوری اولیه آثار عنوان کرد: از میان تیمهای شرکتکننده در این جشنواره، حدود ۳۰ درصد آثار به دلیل نداشتن کیفیت لازم در مقایسه با سایر آثار و رعایت نکردن شرایط اصلی رقابت در مرحله نخست داوری حذف و مابقی آثار برای بررسی تخصصی به داوران جشنواره ارسال شد.
محمدصالحی از میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان از تمام تیمهای راهیافته به مرحله دوم داوری خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه جشنواره در روزهای ۲۲ تا ۲۴ شهریورماه با حضور تمام تیمهایی که مرحله نخست داوری را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.
