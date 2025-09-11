  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

مشارکت ۱۰۷ تیم دانشجویی در «فیروزه‌کست»

مشارکت ۱۰۷ تیم دانشجویی در «فیروزه‌کست»

اصفهان -دبیر جشنواره ملی دانشجویی فیروزه‌کست از شرکت بیش از ۱۰۷ تیم دانشجویی از سراسر کشور در این رویداد خبر داد.

علی محمدصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در این رویداد اظهار کرد: بیش از ۱۰۷ تیم دو تا سه نفره در این رقابت شرکت کردند که از این میان، ۳۵ درصد آثار ارسالی این جشنواره متعلق به استان اصفهان است.

وی افزود: پس از آن استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه و کردستان بیشترین مشارکت را داشته‌اند.

دبیر جشنواره ملی دانشجویی فیروزه‌کست با اشاره به اتمام مرحله داوری اولیه آثار عنوان کرد: از میان تیم‌های شرکت‌کننده در این جشنواره، حدود ۳۰ درصد آثار به دلیل نداشتن کیفیت لازم در مقایسه با سایر آثار و رعایت نکردن شرایط اصلی رقابت در مرحله نخست داوری حذف و مابقی آثار برای بررسی تخصصی به داوران جشنواره ارسال شد.
محمدصالحی از میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان از تمام تیم‌های راه‌یافته به مرحله دوم داوری خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه جشنواره در روزهای ۲۲ تا ۲۴ شهریورماه با حضور تمام تیم‌هایی که مرحله نخست داوری را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.

کد خبر 6586229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها