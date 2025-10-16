سردار اخوان: میراث شهید شوشتری، استراتژی امروز نیروی زمینی سپاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، سردار احمد اخوان، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای وحدت و سالگرد شهادت سردار سرلشکر شهید نورعلی شوشتری در مشهد مقدس، با اشاره به شهادت شهید شوشتری و محمدزاده در ۲۶ مهر ۱۳۸۸ این خون پاک را عامل انسجام منطقه‌ای دانست.

وی تصریح کرد که انگیزه، ابتکار، شجاعت و ایده‌پردازی شهید نورعلی در تأمین امنیت پایدار باید به عنوان استراتژی و فلسفه عملیاتی در مراکز آموزشی نظامی تدریس شود.

سردار اخوان سوابق درخشان شهید شوشتری شامل فرماندهی لشکر ۵ نصر، فرماندهی عملیات مرصاد، قرارگاه نجف اشرف، قرارگاه حمزه سیدالشهدا، قرارگاه قدس و جانشینی فرمانده نیروی زمینی را یادآور شد و فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر شفاعت ایشان در آخرت را نقل کرد که نشان از جایگاه معنوی والای این فرمانده داشت.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه سلامت مردم توسط شهید شوشتری اشاره کرد و گفت: اصرار ایشان برای رسیدگی به سلامت مردم منجر به اعزام بیش از ۶۰ بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رایگان در استان سیستان و بلوچستان شد که در اعتمادسازی بسیار مؤثر بود.

سردار اخوان در پایان، بر برنامه‌های تحول و پیشرفت نیروی زمینی تأکید کرد و گفت: ما در حال تحول در نگرش تاکتیکی و تکنیکی هستیم؛ توسعه تاکتیک‌های نوین، پیاده‌سازی نظام بهره‌وری و هوشمندسازی نیرو و استفاده از هوش مصنوعی جزو برنامه‌های اصلی ما است تا رزمندگان در پرتو نورانی شهید شوشتری، نعمت امنیت و آسایش را تداوم بخشند.