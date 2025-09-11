مومنی: انسداد مرزها به صورت فیزیکی و الکترونیکی در دستورکار دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور با اشاره به بررسی حوادث امنیتی اخیر در سیستان و بلوچستان در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت: در حوزه شرق کشور، طبق گزارش‌های رسیده، امنیت به ویژه در جنوب شرقی وضعیت مشابه با سال‌های گذشته و در واقع وضعیت مطلوبی دارد. در مواردی که اخیراً نیز در جنوب شرق کشور رخ داده، تمهیداتی اندیشیده شده که با کمک دولت و مجلس به نتیجه خواهیم رسید.

وزیر کشور عنوان کرد: یکی مباحث مهم که باید پیگیری شود، تعیین تکلیف لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت است که در دستور کار مجلس قرار دارد و مقرر شد که در اسرع وقت به تصویب نهایی برسد. همچنین موضوع انسداد مرزها به‌صورت فیزیکی و الکترونیکی در دستور کار دولت است که در این خصوص بازدیدی از آخرین وضعیت آن در مرزهای شرقی صورت گرفت.

انسداد فیزیکی مرز به تنهایی کافی نیست

مؤمنی اضافه کرد: انسداد فیزیکی مرز به تنهایی کافی نیست و در کنار آن انسداد الکترونیکی و راداری باید صورت گیرد. همچنین در کنار آن رزمایشی توسط نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برگزار شد البته این رزمایش، عملیاتی واقعی بود که طی این عملیات تعداد زیادی از تروریست‌ها دستگیر شدند و تجهیزات و جلیقه‌های انفجاری از آنها ضبط شد البته این عملیات نزدیک به یک سال است که در حال انجام است.

وی افزود: ما معتقدیم در زمان بندی تعیین شده در بحث انسداد مرزها، اشراف اطلاعاتی و استفاده از تجهیزات نوین و فناوری‌های جدید مانند پهپاد پیشرفت بخوبی صورت خواهد گرفت.

در خصوص تقسیمات کشوری هیچ خلاف قانونی صورت نخواهد گرفت

وزیر کشور در خصوص آخرین وضعیت لایحه تقسیمات کشوری در ادامه، اظهار کرد: در بحث تقسیمات کشوری هیچ خلاف قانونی صورت نخواهد گرفت و اقدامات جهت تبدیل شهر به بخش و بخش به شهرستان خارج از قانون و ضابطه نیست. در این خصوص شاخصه‌هایی در نظر گرفته شده که هر مکان و هر منطقه‌ای که این شاخصه‌ها را داشته باشد شامل تغییرات تقسیمات کشوری می‌شود.

افزایش ۴ درصدی زائران اربعین و کاهش ۴۰ درصدی حوادث نسبت به سال گذشته

مؤمنی بیان کرد: در خصوص برگزاری مراسم پیاده روی اربعین سال جاری بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز به اذعان نمایندگان مجلس، یکی از بهترین مراسم‌ها در سال جاری بود که مشکلات بسیار کم بود و نزدیک به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار زائر در این مراسم معنوی شرکت کردند که این میزان نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش پیدا کرده بود.

وی افزود: در مراسم امسال حوادث نسبت به سال‌های گذشته که منجر به جرح و فوت هموطنان می‌شد نیز نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشت و این نشان دهنده افزایش ضریب امنیتی در برگزاری این مراسم بود.