به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد اخوان، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه، در نشستی با مدیران مدارس شهرک سازمانی فجر نیروی زمینی سپاه، بر ضرورت حیاتی پیشگامی این مراکز در استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای دیجیتال برای تربیت دانش‌آموزان تأکید کرد. این نشست که به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با بازگشایی مدارس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای دانش‌آموز در جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی، همراه بود.

سردار اخوان، علم‌آموزی را جهادی سترگ در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه قلمداد کرد و گفت: همانطور که رزمندگان در دوران دفاع مقدس با جهاد در راه خدا از کیان این مرز و بوم دفاع کردند، امروز نیز وظیفه ماست که با جهاد علمی و حمایت و پشتیبانی برای کشف و شکوفایی استعدادهای این دانش‌آموزان عزیز، نسلی عالم و توانمند تربیت کنیم.

وی با اشاره به موفقیت‌ها و افتخارات کسب شده دانش‌آموزان کشورمان در رقابت‌های علمی بین‌المللی، بر تلاش برای ایجاد زمینه رشد و تعالی آنان تأکید کرد و افزود: ما در جهت ایجاد زمینه رشد و تعالی برای موفقیت دانش‌آموزان این مدارس از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به اهمیت روزافزون فناوری در دنیای امروز، تصریح کرد: هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان می‌باشد.

وی با تأکید بر اینکه مدارس سپاه باید در استفاده از این تکنولوژی‌های نوین پیشگام و الگو باشند، افزود: "فناوری آموزشی به دانش‌آموزان کمک می‌کند. استفاده از ابزارهای هوشمند در کلاس‌های درس می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند تا در محیط‌های چندوجهی و پویا به راحتی کار کنند.

سردار اخوان همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی راهبردی، خلاقیت، به‌روزرسانی دانش و ایجاد محیطی شاداب و پویا در مدارس تأکید نمود و بیان داشت: مربیان باید از امکانات و وسایلی در امر تدریس و یادگیری استفاده کنند که می‌تواند به یادگیری با کیفیت بهتر، کمیت بیشتر و اثربخش‌تر در جریان آموزش کمک کند.

در این نشست، مدیران مدارس شهرک سازمانی فجر نیروی زمینی سپاه نیز انتظارات خود را در راستای افزایش سطح کمی و کیفی آموزش و همچنین همکاری بیشتر نیروی زمینی سپاه با مدارس مطرح کردند. از مهمترین راهکارهای عمده حل مشکلات این مدارس، توجه جدی به مدیریت روابط انسانی در اداره مدرسه، مدیریت کیفیت دوره‌های آموزشی، ترغیب و تشویق کادر آموزشی از سوی مدیران مدارس و بهره‌مندی از تجارب موفق سایر مدیران عنوان شد.

سردار اخوان عوامل موفقیت دانش‌آموزان را چنین برشمرد: مشاوره تحصیلی، تدبیر مناسب معلمان، شناخت و توجه به نیازهای خاص هر دانش‌آموز از سوی معلمان، بهره‌گیری از تکنیک‌های یادگیری مناسب، حمایت خانواده و استفاده از محیط آموزشی مناسب، همگی در موفقیت دانش‌آموزان نقش اساسی دارند.

در پایان، راهکارهای اجرایی طرح‌های تحول‌آفرین فرهنگی و عمرانی در مدارس مورد بررسی قرار گرفت و نیروی زمینی سپاه آمادگی خود را برای همکاری در زمینه ترمیم، تجهیز و رفع کمبودهای مدارس شهرک سازمانی فجر اعلام نمود. همچنین مقرر شد نشست‌های هم‌اندیشی مدیران مدارس به صورت فصلی برگزار گردد.

این نشست با حضور جمعی از مسئولان و معاونین نیروی زمینی سپاه و مدیران مدارس شهرک‌های سازمانی سپاه برگزار شد.