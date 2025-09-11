به گزارش خبرگزاری مهر، امید حاجتی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: با توجه به اینکه به‌طور میانگین ۵۱ درصد پست‌های سازمان بلاتصدی است، موضوع بهبود شاخص «ضریب توانمندسازی ساختار سازمانی» از طریق کاهش این پست‌ها در طول برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای رفع چالش‌ها، استفاده از ظرفیت استخدامی طرح شهید زین‌الدین جهت جذب نخبگان در حوزه محیط زیست در جلسات متعدد و با پیگیری‌های مستمر از سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد که در نهایت با وجود محدودیت‌های اعتباری، موافقت و تاییدیه لازم اخذ شد.

حاجتی خاطرنشان کرد: بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد سهمیه جذب نیروها متناسب با خروجی‌های استان‌ها توزیع شود و در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.