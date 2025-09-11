به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، در راستای اجرای "آئیننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری به شیوه استادمحور" و در چارچوب بخشنامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری در رشته مهندسی عمران – زلزله (به شیوه استادمحور) را برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ منتشر کرد.
این فراخوان با هدف جذب و هدایت استعدادهای درخشان علمی، از میان دانشآموختگان کارشناسیارشد رشته مهندسی عمران – زلزله انجام میگیرد و متقاضیان واجد شرایط میتوانند نسبت به ارسال مدارک خود در بازه زمانی اعلامشده اقدام نمایند.
شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:
معدل حداقلی:
معدل کل حداقل ۱۶ در دوره کارشناسی
معدل کل حداقل ۱۶ در دوره کارشناسیارشد (بدون احتساب نمره پایاننامه)
شرط زمانی فارغالتحصیلی:
حداکثر دو سال از زمان دانشآموختگی متقاضی تا اول مهرماه ۱۴۰۴ گذشته باشد.
امتیاز فعالیتها:
کسب حداقل ۱۶ امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه بر اساس جداول ارزشیابی ابلاغشده.
رشته مرتبط:
تطابق رشته تحصیلی با تشخیص پژوهشکده مربوطه و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه.
مدارک تحصیلی:
مدرک کارشناسی باید پیش از مدرک کارشناسیارشد اخذ شده باشد.
احراز شرایط اختصاصی:
پذیرش تنها برای یک موضوع پژوهشی مصوب به شیوه استادمحور صورت میگیرد:
عنوان پروژه: افزایش دقت ثبت تصویری پاسخ دینامیکی سازهها با استفاده از راهکارهای سختافزاری، نرمافزاری و هوش مصنوعی
استاد راهنما: دکتر حسین جهانخواه
متقاضیانی که سابقه پژوهشی در این زمینه دارند در اولویت پذیرش خواهند بود.
مدارک مورد نیاز:
متقاضیان باید کاربرگ شماره ۶ را بهصورت تایپشده (حاوی رزومه علمی، آموزشی، پژوهشی و…) تکمیل کرده و به همراه مدارک زیر به نشانی ایمیل زیر ارسال کنند:
reg-phd@iiees.ac.ir
مدارک مورد نیاز شامل:
عکس پرسنلی
تصویر تمام صفحات شناسنامه
کارت ملی
کارت پایان خدمت یا مدارک وضعیت نظاموظیفه (برای داوطلبان ذکور)
کارنامه نهایی آزمون نیمهمتمرکز دکتری ۱۴۰۳ (در صورت شرکت)
ریزنمرات، دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی و کارشناسیارشد
گواهی اشتغال به تحصیل (برای دانشجویان ترم آخر)
فایل PDF چکیده پایاننامه ارشد (با امضای داوران)
مقالات علمی (PDF)
گواهی همکاری در طرحهای پژوهشی ملی یا تحقیقاتی (با فایل گزارش چاپشده)
توصیهنامه از حداقل دو استاد مقطع کارشناسیارشد (یکی باید استاد راهنما باشد)
مستندات سوابق تدریس و ارزشیابی
کارنامه جشنوارهها، مسابقات بینالمللی، گواهی ثبت اختراع (در صورت وجود)
کارنامه آزمون زبان خارجی (در صورت وجود)
هزینه بررسی مدارک:
واریز مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ تومان (ریال ۲٬۰۰۰٬۰۰۰) بابت ارزیابی مدارک و حضور در مصاحبه تخصصی و ارسال تصویر رسید پرداخت به همراه سایر مدارک الزامی است.
نکات مهم:
پژوهشگاه فاقد خوابگاه دانشجویی است.
داوطلبان مشمول خدمت وظیفه عمومی با ارائه گواهی رسمی مبنی بر اتمام خدمت تا پایان شهریور ۱۴۰۴، امکان شرکت در فراخوان را دارند.
آخرین مهلت ارسال مدارک: ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ بوده و این مهلت تمدید نخواهد شد.
زمان و نحوه برگزاری مصاحبه تخصصی از طریق وبسایت و ایمیل به داوطلبان واجد شرایط اعلام خواهد شد.
همراه داشتن اصل تمامی مدارک در روز مصاحبه الزامی است.
