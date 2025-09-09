https://mehrnews.com/x38YMs ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۲ کد خبر 6585376 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۲ روایت جوان ترین ناشر کشور از حضور در نمایشگاه کتاب حوزه و معارف اسلامی مشهد- فردین احمدی، مسئول انتشارات حوزه مشق از حضورش در دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه و معارف اسلامی حوزه علمیه خراسان روایت می کند. دریافت 23 MB خبرنگار: زهرا غفوریان تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6585376 کپی شد مطالب مرتبط نمایشگاه کتاب حوزه گامی مهم در تحقق وحدت میان مسلمانان است نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی فرصتی برای ارتقای فرهنگ مطالعه و نشر دینی است دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه و معارف اسلامی افتتاح شد افتتاح دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه و معارف اسلامی در مشهد مقدس حضور ۱۷۰ ناشر داخلی و بین المللی در نمایشگاه کتاب حوزه برچسبها خراسان رضوی مشهد افتتاح نمایشگاه کتاب حوزه علمیه
نظر شما