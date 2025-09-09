نمایشگاه کتاب حوزه گامی مهم در تحقق وحدت میان مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رضایی، ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی که در مدرسه ایت الله شاهرودی برگزار شد با تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه گامی مهم در راستای تحقق منویات امام خمینی (ره) و ترویج وحدت میان مسلمانان است و امیدواریم این رویداد موجب هم‌افزایی و تعامل سازنده میان نهادهای مختلف علمی و فرهنگی شود.

معاون علمی حوزه علمیه خراسان با اشاره به سابقه برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب علوم دینی و معارف اسلامی از سال ۱۳۹۴ گفت: امسال بیش از ۱۷۰ ناشر در این رویداد مشارکت دارند و در فضایی گسترده و فاخر در مجتمع حوزه حضرت آیت‌الله العظمی شاهرودی، به مدت هشت روز از ۱۸ تا ۲۵ شهریور ماه کتاب‌های خود را عرضه می‌کنند.

وی افزود: بیش از ۲۵ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه ارائه می‌شود و علاوه بر عرضه کتاب، برنامه‌های جانبی متعددی نیز برگزار خواهد شد.

رضایی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد پیوندی مؤثر میان مؤلف، ناشر و مخاطب دانست و گفت: این اقدام علمی، زمینه‌ساز ارتقای فضای پژوهشی حوزه است و با حمایت مدیریت حوزه علمیه خراسان، محیطی فعال و پویا برای طلاب، اساتید و پژوهشگران فراهم شده است.

معاون علمی حوزه علمیه خراسان از تخصصی شدن بخش‌های مختلف نمایشگاه خبر داد و بیان کرد: امسال بخش‌هایی ویژه برای اساتید حوزه، کودکان و نوجوانان و خواهران اختصاص یافته است و با پشتیبانی مدیر حوزه، به پژوهشگران و طلاب بر اساس مقاطع تحصیلی، تسهیلات ویژه خرید کتاب ارائه می‌شود.

وی در ادامه افزود: نشست‌های تخصصی با محوریت بیانیه «حوزه پیشرو و سلامت» که از سوی مقام معظم رهبری در همایش صد سالگی حوزه قم مطرح شده است، همزمان با نمایشگاه برگزار خواهد شد.