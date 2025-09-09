دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه و معارف اسلامی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه و معارف اسلامی افتتاح شدو تا سهشنبه هفته آینده در مجتمع حوزه علمیه حضرت آیتاللهالعظمی شاهرودی مشهد میزبان علاقهمندان خواهد بود.
دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه و معارف اسلامی از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون پس از طی مسیر رشد، به مرحلهای رسیده که امسال با حضور بیش از ۱۷۰ ناشر معتبر و عرضه بیش از ۲۵ هزار عنوان کتاب، در فضایی فاخر و بزرگ در مجتمع حوزه حضرت آیتاللهالعظمی شاهرودی برگزار میشود.
همچنین در کنار عرضه کتاب، چندین برنامه جانبی ازجمله نشستهای علمی، معرفی آثار پژوهشی، و فعالیتهای ویژه برای کودکان، نوجوانان و بانوان پیشبینی شده است. همچنین بخشی از نمایشگاه به نرمافزارهای پژوهشی و ابزارهای نوین آموزشی اختصاص دارد.
