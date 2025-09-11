به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، شامگاه پنج شنبه در حاشیه نشست خبری پیش از بازی با فجر سپاسی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

همه بازیکنان در سلامت کامل هستند

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مصدومان و محرومان تیم گفت: در مورد محروم و مصدوم باید خدمتتان عرض کنم که ما نه محروم و نه مصدومی نداریم. همه بازیکنانمان شکر خدا در سلامت کامل هستند و آماده هستند تا در اختیار تیم باشند.

تحلیل فنی از حریف: تیمی منسجم با گردش توپ عالی

رحمتی در ادامه به تحلیل تیم حریف، فجر سپاسی پرداخت و اظهار داشت: راجع به تیم فجر سپاسی باید به شما بگویم که یک تیم بسیار خوب و منسجمی هستند که با توپ بازی بسیار خوبی دارند. آنها گردش توپ خوبی دارند و در انتقالات، بسیار قوی و خطرناک عمل می‌کنند.

سرمربی خیبر خرم‌آباد درباره آماده‌سازی تیمش برای این بازی افزود: سعی کردیم در هفته گذشته در جلسات آنالیزی که داشتیم با بازیکنان تیممان، این نکات کلیدی را مرور کنیم و بازیکنان به طور کامل نسبت به ویژگی‌های حریف آگاه و توجیه هستند.

اهداف داخلی مهم‌تر از نگاه به جدول است

وی در پاسخ به بخش دیگری از سوال که به تحلیل دو بازی گذشته و جدول مربوط می‌شد، توضیح داد: راجع به بحث جدول هم باید خدمتتان عرض کنم که در صحبت‌هایی که با بازیکنان داشتم، به آنها گفتم که اصلاً به جدول لیگ نگاه نکنید. آن هدفی که در ذهن خودمان است برای ما مهم است.

رحمتی کسب نتایج خوب در دو بازی اول را مثبت ارزیابی کرد و گفت: فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوبی بود که در این یکی دو هفته‌ای که لیگ تعطیل بود و «فیفا دی» نیز بود، ما توانستیم در دو بازی اولمان همان چیزی که مد نظرمان بود را انجام دهیم و به لطف خدا و همت بچه‌ها و حمایت هواداران، امتیازات لازم را کسب کنیم.

تأکید بر رویکرد بازی به بازی

سرمربی خیبر با تکرار استراتژی تیمش بیان کرد: اما می‌خواهم به شما بگویم که ما بازی به بازی جلو می‌رویم. ما بی‌توجه به جدول، سعی می‌کنیم آن چیزی که مد نظر خودمان هست را در زمین پیاده کنیم و ان‌شاءالله با تلاش و زحمتی که بچه‌ها در زمین می‌کشند و با حمایت هوادارانمان، بتوانیم فردا نیز سربلند باشیم و سه امتیاز ارزشمند این بازی را به دست آوریم.

آمادگی کامل بازیکنان بدون چالش فنی

وی در پاسخ به سوالی درباره چالش‌های فنی تیم با توجه تأکیدش بر مدیریت توقعات، گفت: نه، ما از سَر تمرین آمدیم و هیچ مشکلی هم نیست. خدا را شکر، بازیکنانمان همه آماده، قبراق و سرحال برای بازی فردا هستند و آمادگی کامل برای کسب سه امتیاز دارند.

پرهیز از قول‌های غیرواقعی و حرکت هوشمندانه

رحمتی با اشاره به هدف‌گذاری واقع‌بینانه افزود: یک وقت‌هایی هست که شما می‌گوئید بر اساس هدف‌گذاری که دارید، یک تیمی بسته شده بر مبنای قهرمانی؛ اما نمی‌توانید بگویید قهرمان نمی‌شوم! البته مربی‌هایی که در سالیان گذشته قول قهرمانی دادند، از نظر من اشتباه کردند.

وی تأکید کرد: ما باید با تدبیر جلو برویم و هوشمندانه فوتبال بازی کنیم. مثل بازی با مس رفسنجان، اسیر جو استادیوم و حواشی اول بازی نشویم و بسیار با تدبیر پیش برویم.

درخواست از رسانه‌ها و هواداران برای جلوگیری از حواشی

سرمربی خیبر خرم‌آباد خطاب به رسانه‌ها و هواداران گفت: از شما خواهش می‌کنم که این اتفاق رخ ندهد که با یک نتیجه برعکس در دو بازی اول، همه چیز را به هم بریزیم و فکر کنیم دنیا به آخر رسیده است. این نتایج با لطف خدا و تلاش بچه‌ها به دست آمده است.

تفسیر واقع‌بینانه از فراز و نشیب‌های فوتبال

رحمتی با بیان فلسفه خود از فراز و نشیب‌های فوتبال گفت: فوتبال یک قانون نانوشته دارد؛ نتیجه آن مشخص نیست. یک روز می‌برید، یک روز مساوی می‌کنید و یک روز می‌بازید. باید از شکست‌ها درس بگیرید، به پیروزی‌ها غره نشوید و بهترین تجربه را از هر اتفاقی در شرایط مختلف کسب کنید تا در راستای پیشرفت تیم از آن استفاده کنید.

سید مهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، در ادامه نشست خبری پیش از بازی با فجر سپاسی، به سوالی درباره حضور هواداران خانم و آقا در استادیوم پاسخ داد.

استقبال از حضور همزمان هواداران در استادیوم

رحمتی با ابراز خرسندی از این رویداد گفت: حضور هواداران خانم و آقا فردا برای اولین بار به صورت همزمان در استادیوم، اتفاق بسیار خوب و عالی است. این حضور قطعاً جو متفاوت و هیجان‌انگیزی را برای بازی فردا ایجاد خواهد کرد.

درخواست تمرکز حمایتی هواداران در طول بازی

وی با اشاره به تأثیر حمایت هواداران بر عملکرد تیم افزود: امیدوارم که هواداران عزیز در طول ۹۰ دقیقه بازی، تمام تمرکزشان بر حمایت از تیمشان باشد. آنان می‌توانند با ایجاد انرژی مثبت و روحیه‌بخشی به بازیکنان، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه بازی داشته باشند.

سرمربی خیبر خرم‌آباد خاطرنشان کرد: ما به عنوان تیم، از این انرژی مثبت که از هوادارانمان دریافت می‌کنیم، نهایت استفاده را خواهیم برد تا بهترین عملکرد و نتیجه ممکن را در زمین بازی به نمایش بگذاریم. هدف ما این است که با همکاری و پشتیبانی بی‌وقفه هواداران، سه امتیاز ارزشمند این بازی را به دست آوریم.

رحمتی در ادامه به سوالی درباره تأثیر حضور مربیان جوان در لیگ برتر فوتبال ایران پاسخ داد.

تحول در لیگ برتر با حضور مربیان جوان

وی با اشاره به اعتماد مالکان باشگاه‌ها به مربیان جوان در این فصل گفت: من فکر می‌کنم حضور مربیان جوان در فوتبال ایران اگر همراه با حمایت باشد، می‌تواند شکل و شمایل لیگ برتر را تغییر دهد. بازخورد خوبی که ما در دو هفته اول شاهد بودیم، بازی‌های پرگلی بود که در لیگ مشاهده کردیم.

مزایا و چالش‌های مربیان جوان

سرمربی خیبر خرم‌آباد در تحلیل ویژگی‌های مربیان جوان افزود: مربیان جوان معمولاً شاید تجربه کمتری داشته باشند، شاید علم و دانش کمتری داشته باشند و نیاز به کسب تجربه بیشتری داشته باشند، اما حداقل مزیت آنان این است که با توجه به نیروی جوانی، جسارت بیشتری دارند و این جسارت می‌تواند منجر به خلاقیت و ارائه فوتبال پرهیجان شود.