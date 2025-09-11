کاهش ۳۸ درصدی وقوع جرم در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی عصر پنجشنبه در نشست شورای قضایی استان گفت: امروز با تلاش جهادی قضات، کارمندان و اعضای هیئت‌های صلح و سازش، ایلام کمترین موجودی پرونده در سطح کشور را دارد و موفق به کسب رتبه اول اتقان آرای قضایی شده است.

وی بیان کرد: در سال جاری شاهد کاهش ۳۸ درصدی وقوع جرم بوده‌ایم که نتیجه تعاملات بین‌بخشی و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، هفت هزار و ۵۰۰ پرونده معوق تعیین تکلیف شده و تنها ۲۲۶ پرونده باقی‌مانده است.

علیمحمدی اضافه کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها از ۸۰ درصد به ۱۰۸ درصد افزایش یافته و میزان ابلاغ الکترونیک نیز به ۹۶ درصد رسیده است.

وی گفت: همچنین هفت هزار و ۲۷۷ حکم مجازات جایگزین حبس، شامل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و پابند الکترونیک صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: با کمک خیرین و بزرگان استان، ۶۷ زندانی مالی و جرائم غیرعمد آزاد شده‌اند.

وی گفت: اجرای کامل قوانین ثبت رسمی اموال غیرمنقول و کاداستر از مهم‌ترین برنامه‌هاست که موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم خواهد شد.