۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

کاهش ۳۸ درصدی وقوع جرم در استان ایلام

ایلام - رئیس کل دادگستری استان ایلام از کاهش ۳۸ درصدی وقوع جرم در استان ایلام طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی عصر پنجشنبه در نشست شورای قضایی استان گفت: امروز با تلاش جهادی قضات، کارمندان و اعضای هیئت‌های صلح و سازش، ایلام کمترین موجودی پرونده در سطح کشور را دارد و موفق به کسب رتبه اول اتقان آرای قضایی شده است.

وی بیان کرد: در سال جاری شاهد کاهش ۳۸ درصدی وقوع جرم بوده‌ایم که نتیجه تعاملات بین‌بخشی و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، هفت هزار و ۵۰۰ پرونده معوق تعیین تکلیف شده و تنها ۲۲۶ پرونده باقی‌مانده است.

علیمحمدی اضافه کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها از ۸۰ درصد به ۱۰۸ درصد افزایش یافته و میزان ابلاغ الکترونیک نیز به ۹۶ درصد رسیده است.

وی گفت: همچنین هفت هزار و ۲۷۷ حکم مجازات جایگزین حبس، شامل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و پابند الکترونیک صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: با کمک خیرین و بزرگان استان، ۶۷ زندانی مالی و جرائم غیرعمد آزاد شده‌اند.

وی گفت: اجرای کامل قوانین ثبت رسمی اموال غیرمنقول و کاداستر از مهم‌ترین برنامه‌هاست که موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم خواهد شد.

