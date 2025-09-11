دختران اصفهان قهرمان مسابقات والیبال نوجوانان کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه مسابقات والیبال نوجوانان زیر ۱۷ سال که در تالار وزنهبرداری استان اردبیل برگزار شد؛ اظهار کرد: رقابتهای قهرمانی والیبال دختران زیر ۱۷ سال کشور با حضور ۲۶ تیم از سراسر ایران در دو سالن تختی و امام خمینی اردبیل برگزار شد و تیم دختران اصفهان موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
وی افزود: این رقابتها فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادهای آینده والیبال کشور فراهم کرد و با اهدای جوایز به تیمهای برتر پایان یافت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: در این رقابتها که از تاریخ ۱۳ شهریورماه تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ در سالنهای ورزشی استان اردبیل برگزار شد، با حضور ۲۶ استان شور و هیجان خاصی را رقم زد.
گفتنی است: در پایان این رقابتهای پرشور و نفسگیر استان اصفهان بر سکوی نخست ایستاد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و استان خراسان رضوی مقام دوم را کسب کرد.
همچنین استان فارس نیز جایگاه سوم را به دست آورد.
