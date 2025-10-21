به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست عصر سهشنبه ضمن تبریک کسب ۳ مدال برنز توسط دختران اردبیلی در المپیاد استعدادهای برتر، اظهار کرد: ابلاغ ناگهانی مسابقات، عدم آمادگی هیئتهای ورزشی و غیبت رشتههای مدالآوری مانند ژیمناستیک، بوکس و وزنهبرداری، علت اصلی ناکامی ورزشکاران استان در این رقابتها بود.
وی افزود: برای ارتقا سطح ورزش استان باید از همین امروز برنامهریزی کرد و هیئتهای ورزشی باید تلاش بیشتری از خود نشان دهند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل مهمترین هدفگذاری استراتژیک اداره کل را تقویت جایگاه ورزش اردبیل در سطح ملی عنوان کرد و گفت: نشست آسیبشناسی با حضور روسای هیئتهای ورزشی برگزار و تدابیر ویژه برای ورزش قهرمانی اتخاذ خواهد شد.
در ادامه، تورج خوشروزی، رئیس هیئت تکواندو استان اردبیل ضمن تبریک هفته تربیت بدنی به مدیرکل و کارکنان اداره کل، به برنامههای پیش روی هیئت تکواندو اشاره کرد و گفت: تلاش برای میزبانی اردوهای تیم ملی در سال آینده و کسب کرسی در فدراسیون تکواندو از اهداف مهم ما است.
وی همچنین افزود: ورزش قهرمانی مستلزم رفع نیازهای حیاتی است؛ علاوه بر آموزش اصولی ورزشکاران، داوران و مربیان، برگزاری مسابقات تدارکاتی برون استانی برای کسب سکوهای افتخار لازم و ضروری است.
رئیس هیئت تکواندو استان اردبیل تصریح کرد: داشتن نماینده فعال در فدراسیونهای ورزشی به اردبیل قدرت چانهزنی بیشتری میدهد و میتواند منابع و توجه بیشتری را به استان جلب کند. همچنین تجهیز خانه تکواندو استان به آخرین تکنولوژی و تجهیزات مسابقه از ملزومات ورزش قهرمانی است.
وی گفت: ورزش تکواندو اردبیل فصل جدیدی از تلاش را نه تنها برای مدالآوری، بلکه برای کسب جایگاه و نفوذ در تصمیمگیریهای کلان ورزشی کشور آغاز کرده است.
