https://mehrnews.com/x38ZhP ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳ کد خبر 6586619 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳ سخنرانی شیخ یونس ترابی در جشن امت احمد تبریز تبریز- جشن بزرگ امت احمد صلی الله علیه و آله با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد. دریافت 34 MB کد خبر 6586619 کپی شد مطالب مرتبط جشن «امت احمد» با محوریت ایجاد وحدت در آذربایجان شرقی برگزار شد شهید مدنی مصداق الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ بود جشنهای امت احمد با محوریت ایجاد وحدت در آذربایجان شرقی برگزار میشود هفته وحدت فرصتی برای همدلی و انسجام است برچسبها مهمانی امت احمد(ص) امت احمد تبریز
نظر شما