  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳

سخنرانی شیخ یونس ترابی در جشن امت احمد تبریز

تبریز- جشن بزرگ امت احمد صلی الله علیه و آله با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد.

