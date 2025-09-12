  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

برگزاری اختتامیه جشن‌های «امت احمد» آذربایجان‌شرقی در تبریز

تبریز- اختتامیه جشن های «امت احمد» استان آذربایجان شرقی در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد.

