https://mehrnews.com/x38ZCb ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱ کد خبر 6587372 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱ برگزاری اختتامیه جشنهای «امت احمد» آذربایجانشرقی در تبریز تبریز- اختتامیه جشن های «امت احمد» استان آذربایجان شرقی در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد. دریافت 81 MB کد خبر 6587372 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امت احمد (ص) در تبریز سخنرانی شیخ یونس ترابی در جشن امت احمد تبریز جشن بزرگ «امت احمد» در تبریز جشن «امت احمد» با محوریت ایجاد وحدت در آذربایجان شرقی برگزار شد برچسبها تبریز مهمانی امت احمد(ص) امت احمد
نظر شما