حبیب طاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برنامههای امت احمد اظهار کرد: جشنهای امت احمد با سه هدف اساسی در حال برگزاری است؛ توجه به ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم به ویژه در حوزه اجتماعی و مسئله مقاومت، حمایت از مردم فلسطین و ایجاد مودت و اتحاد میان مذاهب اسلامی با هدف امتسازی و ایجاد نشاط اجتماعی از جمله تأکیدات ماست.
وی افزود: این برنامهها در کلیه شهرستانهای استان و حتی روستاها اجرا میشوند و شامل محافل قرآنی، شبهای شعر با عنوان شمیم وحدت در مدح پیامبر اسلام، جشنهای مختلف در مراکز فرهنگی و حتی توسط اهل سنت شهرستان میانه است.
طاهری با اشاره به اجرای برنامههای محوری در تبریز گفت: یکی از مهمترین برنامههای ما در شهر تبریز در مسجد کبود برگزار شد و متولی برگزاری تمامی برنامهها مردمی است، اما با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی اجرا میشوند.
وی ادامه داد: اختتامیه جشنها در تبریز روز پنجشنبه در مصلی اعظم امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد که شامل شعرخوانی، مدیحهسرایی، موسیقی، جشن در محوطه اطراف مصلی و نورافشانی خواهد بود.
به گفته دبیر اجرایی، تاکنون بیش از ۳۵ برنامه و جشن محوری برگزار شده و پیشبینی میشود این تعداد به بیش از ۵۰ مورد برسد. امسال توجه ویژهای به جشن امت احمد و نمادسازی این موضوع در شهرستانها شده است.
طاهری در پایان با اشاره به اهمیت همبستگی میان شیعه و سنی در موضوع فلسطین گفت: در شرایط کنونی دنیا، ایران به عنوان مهمترین حامی فلسطین که کشوری اهل سنت است، نقش مؤثری ایفا میکند و این نگاه نتیجه توجه رهبر معظم انقلاب است که شیعه و سنی باید کنار هم باشند.
