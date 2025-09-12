صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب و هوای کشور گفت: امروز (جمعه، ۲۱ شهریور) در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز بارش‌ها ادامه دارد.

وی افزود: طی دو روز اخیر در نوار شمالی کشور ورزش باد و کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

ضیائیان ادامه داد: از روز شنبه (۲۲ شهریور)، گستره بارش‌ها در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: از روز یک‌شنبه (۲۳ شهریور) علاوه بر این مناطق، در دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های زنجان، قزوین و البرز نیز افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: در پنج روز آینده، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، جنوب سیستان‌وبلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق همراه می‌شود. در این مناطق وزش باد شدید نیز پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی شرق و شمال شرق کشور خاطرنشان کرد: در این نواحی و همچنین بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا ادامه دارد.

ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۲۱ شهریور) صاف است و در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. بیشینه دمای تهران ۳۲ و کمینه آن ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.