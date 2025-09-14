  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

پیش بینی وزش گرد و خاک در خراسان جنوبی؛ هوا سردتر می شود

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها، تا روز چهارشنبه گاهی افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

سمیه لطفی در گفت و گو با مهر با اشاره با شرایط جوی هوای استان طی روزهای آینده، بیان کرد: براساس الگوی نقشه‌ها، تا روز چهارشنبه گاهی افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در برخی ساعات به ویژه در مناطق مستعد و بیابانی باعث کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی خواهد شد، افزود: در شبانه‌روز گذشته سربیشه، حاجی آباد زیرکوه، بشرویه و طبس کاهش دید افقی را گزارش کردند

لطفی با اشاره به شرایط دمایی هوای استان هم بیان کرد: دمای هوا تا صبح روز چهارشنبه روند کاهش نسبی دارد و در این مدت از شدت گرمای هوا کم خواهد شد.

وی خواستار توجه به استحکام سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها و عدم حضور در فضای باز برای سالمندان شد و افزود: همچنین توصیه می‌شود کودکان و افراد دارای بیماری‌های قلبی تنفسی در ساعت آلودگی و در صورت ضرورت استفاده از ماسک در فضای باز توصیه می‌شود.

