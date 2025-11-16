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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

واژگونی خودروی سرویس مدرسه در نهاوند ۶ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی خودروی سرویس مدرسه در نهاوند ۶ مصدوم برجا گذاشت

همدان- رئیس اورژانس همدان گفت: به دنبال واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو در نهاوند که در قالب سرویس مدرسه فعالیت می کرد، ۶ دانش آموز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان داوود گمار اظهار کرد: امروز یک دستگاه خودروی سواری تاکسی پژو که به‌عنوان سرویس مدارس فعالیت می‌کرد، در جاده زرامین به گیان شهرستان نهاوند دچار واژگونی شد.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: در این حادثه، ۶ دانش‌آموز پسر در رده سنی ۷ تا ۹ سال دچار آسیب شدند.

وی ادامه داد: به محض گزارش حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به همراه تیم‌های درمانی از پایگاه اورژانس گیان نهاوند به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند.

گمار افزود: مصدومان حادثه به بیمارستان علی مرادیان نهاوند انتقال یافتند و پس از بررسی‌های پزشکی و اقدامات درمانی خوشبختانه همه دانش‌آموزان ترخیص شدند و تنها یک نفر به دلیل شکستگی دست همچنان تحت درمان قرار دارد و بزودی ترخیص خواهد شد.

کد مطلب 6657969

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