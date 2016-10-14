تصادف ۶ خودرو در محورهای ساوه/ ۱۲نفر مصدوم شدند

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین سانحه جاده ای که عصر روز جمعه بر اثر برخورد سه دستگاه خودرو با هم در آزاد راه ساوه-تهران رخ داد، پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اطلاع رسانی حادثه به اورژانس، نیروهای امدادی اورژانس شهری مامونیه و هلال احمر این شهرستان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی، به بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه منتقل کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه بیان کرد: در سانحه جاده ای دوم نیز که شامگاه جمعه به علت برخورد دو دستگاه پراید در آزادراه ساوه- همدان به وقوع پیوست، هفت نفر مصدوم شدند.

عزیزی خاطرنشان ساخت: تیم اورژانس سیلجرد و شهر صنعتی کاوه پس از اطلاع این حادثه بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه تصریح کرد: این دو سانحه رانندگی که در کمتر از فاصله زمانی سه ساعت، در محورهای ساوه به وقوع پیوسته، جمعا ۱۲مصدوم برجای گذاشت و خوشبختانه تلفات جانی به دنبال نداشت.