خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در حالی که شمارش معکوس برای آغاز سال تحصیلی جدید آغاز شده نگاهی به بازار نوشت‌افزار نشان می‌دهد شور و شوق خریدهای مدرسه‌ای دیگر آن هیاهوی گذشته را ندارد؛ گویی حال و هوای شهریور با آنچه پیش‌تر تجربه می‌شد تفاوتی آشکار پیدا کرده است.

شهریورماه همیشه برای خانواده‌های ایرانی تداعی‌گر عطر کاغذ نو، جلدهای رنگی و شور خرید دفتر و مداد و کوله‌پشتی‌های مدرسه بود، کودکانی که با ذوق در کنار والدینشان برای آغاز سال تحصیلی آماده می‌شدند، بخشی جدانشدنی از خاطرات جمعی بسیاری از ما هستند.

اما این روزها، بازار نوشت‌افزار حال و هوای دیگری دارد. فروشگاه‌هایی که در گذشته به زحمت پاسخگوی خیل مشتریان بودند، حالا خلوت و ساکت‌اند، نه خبری از صف‌های طولانی پشت ویترین‌ها است، نه هیاهوی بچه‌هایی که با شوق دفتر و مداد رنگی انتخاب می‌کنند.

تغییر حال و هوای خرید مهر

در گذشته نه‌چندان دور، کتاب‌فروشی‌ها و مغازه‌های نوشت‌افزار در مرکز شهر، به‌ویژه در شهریورماه شلوغ‌ترین روزهای کاری خود را تجربه می‌کردند فروشنده‌ها، با درآوردن درِ مغازه‌ها از لولا، فضای بیشتری برای تردد مشتریان ایجاد می‌کردند تا رفت‌وآمد آسان‌تر شود پشت پیشخوان، چند نفر همزمان مشغول تحویل اقلام، پاسخ به سوالات مشتریان و محاسبه فاکتورها بودند.

اما حالا، همان فروشنده‌ها و همان مغازه‌ها با اجناس متنوع‌تر و دکوراسیونی به‌روزتر با کاهش محسوس مشتریان روبه‌رو هستند، نه تنها دیگر صفی پشت ویترین‌ها نیست، بلکه بسیاری از قفسه‌ها حتی تا روزهای پایانی شهریور نیز به‌طور کامل خالی نمی‌شوند.

تغییر رفتار خرید و افزایش دغدغه‌ها

یکی از دلایل این تغییر، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها است. نوسانات قیمت لوازم‌التحریر، افزایش هزینه‌های مرتبط با مدرسه و کاهش قدرت خرید مردم، همگی در کاهش تقاضا نقش داشته‌اند. خانواده‌ها ناچار هستند میان نیازهای آموزشی فرزندان و سایر هزینه‌های روزمره، اولویت‌بندی کنند.

از سوی دیگر شکل خرید نیز دگرگون شده است بسیاری از والدین ترجیح می‌دهند با توجه به تنوع قیمت و دسترسی آسان، بخشی از نیازهای تحصیلی فرزندان خود را از فروشگاه‌های اینترنتی تهیه کنند این موضوع نیز به خلوت‌تر شدن بازارهای سنتی دامن زده است.

نوستالژی مهر در سایه واقعیت اقتصادی

آنچه این روزها در خیابان‌های پررفت‌وآمد شهریور به چشم نمی‌خورد، تصویر آشنای کودکان قد و نیم‌قدی است که با اشتیاق پشت ویترین مغازه‌ها ایستاده‌اند و با چشمانی کنجکاو به دفترهای رنگی و جامدادی‌های فانتزی خیره شده‌اند. دیگر کمتر کودکی دفتر ۸۰ برگ را با دقت ورق می‌زند یا میان دو طرح کیف مدرسه، با دستان کوچکش تصمیم می‌گیرد.

این واقعیت تلخ، بازتابی از شرایط اقتصادی خانواده‌ها و تغییر در الگوهای مصرف است در گذشته، خرید لوازم‌التحریر فرصتی برای ایجاد انگیزه و اشتیاق در دانش‌آموزان بود، اما امروز برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به دغدغه‌ای جدی و سنگین شده است.

بازگشت به حال و هوای مهر نیازمند حمایت است

بازگرداندن نشاط و انگیزه به بازار نوشت‌افزار نیازمند حمایت‌های چندجانبه است؛ از جمله نظارت دقیق‌تر بر قیمت‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا با قیمت مناسب و همچنین ترویج فرهنگ ساده‌زیستی و پرهیز از مصرف‌گرایی در میان دانش‌آموزان.

در این بین نقش رسانه‌ها و مدارس نیز حیاتی است اگر بتوانیم دوباره ارزش دفترهای ساده و مداد را در ذهن نسل جدید جا بیندازیم، شاید آن حال و هوای فراموش‌شده بازگردد؛ همان روزهایی که بوی کاغذ نو، شور و اشتیاق را به کوچه‌ها می‌آورد.

مد و هزینه‌های اضافی؛ معضل خانواده‌ها

«سمیه بیداد» یکی از مادران گیلانی که برای خرید لوازم التحریر همراه فرزندش به بازار آمده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت‌ها در راسته نوشت‌افزار نسبت به فروشگاه‌های بزرگ‌تر منصفانه‌تر است، اما همچنان هزینه‌ها بالا است.

این مادر درباره تفاوت نسل‌ها ادامه داد: نسل گذشته یک کیف مدرسه را سه تا چهار سال استفاده می‌کرد اما امروز دانش‌آموزان هر سال کیف جدید می‌خواهند و این موضوع برای بسیاری از خانواده‌ها قابل هضم نیست.

یکی از چالش‌های بزرگ دیگر که خانواده‌ها به آن اشاره می‌کنند، تغییر مد و رنگ هرساله لباس مدارس است.

بیداد اضافه کرد: این تغییرات هزینه‌های خانواده‌ها را افزایش می‌دهد و سبب ایجاد فشار اقتصادی مضاعف می‌شود.

این مادر گیلانی همچنین به کیفیت آموزشی مدارس اشاره کرد و گفت: سطح علمی برخی مدارس دولتی گیلان پایین است و ناچار هستیم فرزندانمان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت نام کنیم که همین موضوع هزینه‌های زیادی روی دست خانواده‌ها می‌گذارد.

تأثیرات چندوجهی شروع سال تحصیلی

شروع سال تحصیلی جدید فراتر از خرید لوازم التحریر است و مسائل متعددی را شامل می‌شود؛ از هزینه‌های خرید کیف، کفش و لباس مدرسه گرفته تا تهیه کتاب‌های درسی، شهریه مدارس غیرانتفاعی، هزینه سرویس‌های رفت و آمد و در نهایت زیرساخت‌های آموزشی، این چرخه پیچیده باعث می‌شود که ضعف‌ها و مشکلات نظام آموزشی را نتوان تنها به یک بخش یا نهاد نسبت داد و تمامی مسئولان و نهادها باید با همکاری و هماهنگی برای بهبود شرایط تلاش کنند.

خواست مردم و ضرورت نظارت دقیق‌تر

مردم استان گیلان انتظار دارند که دستگاه‌های نظارتی به شکل جدی‌تر بر قیمت‌گذاری لوازم التحریر و سایر کالاهای مرتبط با آموزش نظارت داشته باشند. در شرایطی که معیشت خانواده‌ها تحت فشار است، عرضه کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب می‌تواند به کاهش این بار اقتصادی کمک کند.

از سوی دیگر، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ترویج استفاده از نوشت‌افزارهای ایرانی، می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به واردات کالاهای خارجی و ثبات قیمت‌ها باشد. -

نظارت دقیق گامی ضروری برای آرامش خانواده‌ها در سال تحصیلی جدید

آغاز سال تحصیلی جدید در گیلان به مثابه فرصتی برای نو شدن و شروعی تازه برای دانش‌آموزان است، اما این فرصت با چالش‌های اقتصادی و انتظارات بالای خانواده‌ها همراه شده است در این بین نقش مسئولان و دستگاه‌های مرتبط بیش از پیش اهمیت می‌یابد تا با نظارت دقیق و برنامه‌ریزی منسجم، زمینه خرید لوازم التحریر با کیفیت و قیمت مناسب فراهم شود و بار اقتصادی از دوش خانواده‌ها برداشته شود.

تنها در این صورت است که شور و شوق آغاز سال تحصیلی جدید می‌تواند همچون گذشته در قلب خانواده‌ها و دانش‌آموزان جای گیرد و مهر ماه، یادآور آغاز موفقیت‌های آموزشی باشد.