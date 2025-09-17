بام نفتی ایران بدون سینما؛وعده های ۴۰ ساله ای که محقق نشد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-فاطمه کریمی: سال ۱۳۰۲ بود که نخستین بار به کمک تأسیسات نفتی، روستای آب شیرین در گچساران صاحب سینما شد و دومین سینمای آن در سال ۱۳۳۸ در شهر دوگنبدان تاسیس و بعد از ۲۰ سال به علت فرسوده بودن تعطیل شد.

داستان سینماهای فرسوده بعد از تعطیل شدن در یاسوج، این بار به گچساران بام نفتی ایران رسید، این شهرستان با تولید ۲۵ درصد نفت و گاز، نقش مهمی در اقتصاد در اقتصاد کشور ایفا می‌کند اما محروم از سالن سینمای استاندارد است.

شهرستان گچسارانی که بازیگران مطرح کشوری را در خود پرورش داد و می‌توانست با داشتن این سینما حداقل نیمی از دستمزد خود را از سهم بازیگران و نفت و گاز دریافت کند اما حال بعد از گذشت بیش از دو دهه از تخریب سینما به علت فرسودگی سینما ندارد و شهروندان آن مجبور هستند به سایر شهرهای همجوار برای مشاهده فیلم‌ها مراجعه کنند.

در دنیای امروزی که رفتن به سینما برای پر کردن بخشی از اوقات فراغت به امری بسیار عادی تبدیل شده، اما گچساران با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر با پیشینه تاریخی هنر و هنر دوستی، بیش از ۴ دهه است که چراغ‌های سینمای آن خاموش شده است.



ضرر نبود سینما برای مردم از معضل بیکاری و اعتیاد بیشتر است

یکی از بازیگران تئاتر شهرستان گچساران در خصوص نبود سینما به خبرنگار مهر گفت: دانستن پیشینه و مسئله فرهنگی معظلی است که جوانان با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند و اعتقاد دارم که مردم ما ضرری که از نداشتن سینما و فضای معتبر فرهنگی به مراتب از ضرر بیکاری و اعتیاد بیشتر است.

مهرداد علیپور با اشاره به تاریخچه وجود سینما در شهرستان گچساران افزود: بازیگران بزرگی مانند جمشید جهانزاده، پریوش نظری، حسین پناهی، مسعود شریف که نام و نشانی در سینمای کشوری دارند برگرفته از فرهنگ سینمای این شهرستان و استان است.

وی اظهار کرد: در گذشته به واسطه وجود سینما در شهرستان، ضرر کرد جوانان و خانواده‌های ما نسبت به فضای فرهنگ فعلی کمتر بود.

این بازیگر تئاتر بیان کرد: با توسعه فضای فرهنگی در شهرستان گچساران همانند پردیس سینمایی، فعالیت‌های فرهنگ و افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: ضرری که ما از نداشتن سینما و پردیس هنری و سالن‌های تخصصی تئاتر، کتابخانه های تخصصی، فضاهای پارکی تخصصی داشتیم، باعث شده به کارهای دیگر سوق پیدا می‌کنند.

وعده ساخت سینما در پایان امسال

خرداد ماه امسال بود که معاون عمرانی فرماندار گچساران در جمع خبرنگاران گفته بود، در شهریور سال ۱۳۹۶ عملیات اجرایی سینمای این شهرستان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال آغاز که پس از یک سال فعالیت تعطیل شد.

به گفته فرج الله استلاحی هم‌اکنون این طرح فرهنگی فعال و در قالب چهار طبقه ۷۱۰ متری شامل سینما و امکانات رفاهی در دست ساخت است.

وی پیشرفت فیزیکی سینمای گچساران را ۷۰ درصد عنوان و اظهار کرد: تاکنون برای این طرح فرهنگی بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون عمرانی فرماندار گچساران تاکید کرد: بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل این طرح فرهنگی نیاز است و این طرح تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

شتاب ساخت و ساز دو سالن سینما در شهرستان گچساران

در این رابطه هم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران از روند رو به رشد احداث دو سالن سینما در این شهرستان خبر داد و گفت: نخستین، سینما شهر است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجرا است و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سید علی حسینی ساخت مجتمع فرهنگی، هنری پردیس را دومین سینمای در حال ساخت برای این شهرستان برشمرد و اظهار کرد: امسال با تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار، روند ساخت و ساز آن سرعت گرفته و سالن سینمای آن نیز بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی نبود سالن‌های فعال سینما در گچساران را خلأ جدی در زندگی فرهنگی شهروندان عنوان کرد و ادامه داد: روند تکمیل این طرح‌ها سرعت گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال شاهد افتتاح و بهره‌برداری از آن‌ها باشیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران تاکید کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از این سالن‌ها، علاوه بر جبران کمبود سال‌های گذشته، فرصت تازه‌ای برای نمایش آثار سینمایی، شکوفایی استعدادهای بومی و اعتلای جایگاه گچساران در حوزه سینما فراهم شود.

حسینی گفت: بی‌تردید، تحقق این مطالبه‌ی مردمی، گامی ارزشمند در مسیر نشاط اجتماعی و غنای فرهنگی شهرستان خواهد بود.

باید منتظر ماند آیا وعده‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرماندار شهرستان گچساران در رابطه با بهره برداری از دو سینما در پایان سال ۱۴۰۴ محقق می‌شود؟