صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو پیگیری‌های مستمر و همراهی علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس و احد بیوته نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین، روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه جلسه‌ای با حضور عضو هیئت‌مدیره بانک پاسارگاد، نمایندگان اردبیل و استاندار در محل استانداری اردبیل برگزار شد.

وی افزود: در این نشست موضوع احداث مدرسه دارالفنون ۲ توسط بانک پاسارگاد در یکی از محلات کم‌برخوردار حاشیه شهر اردبیل مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام، در ادامه قول مدیرعامل بانک پاسارگاد در زمان افتتاح مدرسه دارالفنون ۱ صورت می‌گیرد.

بدری ادامه داد: بر اساس تصمیم جلسه، مقرر شد شهرداری و شورای شهر اردبیل نسبت به صدور پروانه رایگان احداث مدرسه اقدام نمایند تا در کوتاه‌ترین زمان، عملیات اجرایی ساخت مدرسه آغاز شود.

وی افزود: احداث این مدرسه گام مهمی در راستای ارتقای عدالت آموزشی، کاهش محرومیت و توسعه زیرساخت‌های آموزشی در اردبیل خواهد بود.

