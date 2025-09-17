اردبیل و لاهیجان خواهرخوانده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در جلسه علنی شورای شهر اردبیل، لایحه شهرداری برای خواهرخواندگی اردبیل و لاهیجان با توجه به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی، به ویژه ارتباط مشترک دو شهر در تشیع صفوی، به تصویب رسید.



اعضای شورا این مصوبه را اقدامی مهم در راستای تحکیم روابط دوستانه دو شهر و بسترساز همکاری‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دانستند. همچنین مقرر شد شهرداری اردبیل بر همین اساس موضوع خواهرخواندگی با دیگر شهرهای تاریخی همچون تبریز، اصفهان و قزوین را نیز پیگیری کند.